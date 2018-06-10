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فيسبوك توظف مدققين لمواجهة "الأخبار الكاذبة"

فيسبوك توظف مدققين لمواجهة "الأخبار الكاذبة"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 10 يونيو 2018 - 20:43

في مواجهة الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" بسبب انتشار الأخبار الكاذبة على الموقع الأمر الذى كانت تمانع الشركة فى الاعتراف به فى البداية ، تحاول "فيسبوك" مواجهة هذه المشكلة، حيث ظهر إعلان في صحيفة "جارديان" البريطانية يطلب "متخصصين في نشر الأخبار" لتدقيق محتوى الأخبار التي تظهر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي والتأكد من صحة هذا المحتوى.

يذكر أن هذه الوظائف توجد فى مقر رئاسة "فيسبوك" في مدينة "مينلو بار" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكان اسمها الأصلي هو "متخصصين في مصداقية الأخبار". وبحسب "جارديان" فقد كانت شروط الوظيفة تتضمن "الولع بالصحافة" لكن تم حذف هذا الشرط فيما بعد.

وتعاني شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من ظاهرة الأخبار الكاذبة التي تفجرت في أعقاب استفتاء بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016 وانتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2016 وطوال العام الماضي، تحاول "فيسبوك" القضاء على هذه الظاهرة بمختلف الوسائل، بما في ذلك الدخول في شراكة مع مؤسسات تدقيق المعلومات والإعلانات في الصحف. كما تبذل الشبكة جهدا مركزا لكي لا ينظر إليها باعتبارها ناشر أخبار، وإنما باعتبارها مجمع للأخبار.

وفي عام 2016 تخلت شبكة "فيسبوك" عن استخدام العنصر البشري في تحرير الأخبار وأصبحت تركز بصورة أكبر على تقنيات الذكاء الصناعي لمراجعة الأخبار والتأكد من صحتها قبل نشرها في قسم "الموضوعات الشائعة" اعتمادا على تحليل المحتوى ومصداقية المصادر. وتعتزم "فيسبوك" إلغاء هذا القسم قريبا في ظل الانتقادات الواسعة له باعتباره يساعد في انتشار أخبار أو قصص إخبارية غير حقيقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مبرمج الأحد 10 يونيو 2018 - 21:11
سيكون صعب بدون إستخدام الذكاء الأصطناعي لأن مستخدمو فيسبوك ينشرون في الثانية الواحدة الألف من المنشورات وليمكن لموظفي فيسبوك مرجعتهم كلهم
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2
2 - مبرمج مغربي الأحد 10 يونيو 2018 - 21:38
لا يمكن لفايسبوك أن يعلم من الأخبار الحقيقية و الأخباز الزائفة، بل يمكنه فقط انتقاص العدد عن طريق فلترت بعض الكلمات ان تبت التزييف
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0
3 - عامر الأحد 10 يونيو 2018 - 21:48
نرجوكم عدم حدف المقاطعة المغربية لبعض المنتجات فهي حقيقية وناجعة ليست بكدبة او خبر زائف
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-2
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