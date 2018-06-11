أردوغان يتهم النمسا بالتسبب في "حرب صليبية"

هسبريس - إفي

اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان النمسا بالتسبب في حرب صليبية على الإسلام وهدد بالرد على قرار حكومة النمسا بغلق سبعة مساجد وطرد عشرات الأئمة الأتراك من البلاد.

وفي تصريحات نقلها تليفزيون (إن تي في)، قال اردوغان إن "هذه الاجراءات التي اتخذها المستشار النمساوي (سيباستيان كورتس)، أخشى أنها تقود العالم إلى حرب بين الصليب والهلال".

وفي نفس الوقت طالب اردوغان أوروبا بـ"التحكم" في هؤلاء القادة الذين يقودون العالم نحو ما وصفها بـ"الكارثة".

ووفقا للقناة، أدلى اردوغان بهذه التصريحات خلال مؤتمر انتخابي الليلة الماضية في اسطنبول بعد الإفطار.

ووصف اردوغان المنغمر في حملته الانتخابية لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 يونيو الجاري، قرارات النمسا بـ"فعل معادي للإسلام" سيكون له رد فعل تركي.

وأوضح "يقولون إنهم سيطردون رجال دين مننا في النمسا. هل تعتقدون أنه لن يكون لنا رد فعل؟ هذا يعني أننا سنفعل شيئا".

وأعلنت حكومة النمسا المكونة من محافظين وقوميين متشددين الجمعة قرارات ضد "الإسلام السياسي" في هذا البلد بطرد نحو 40 إماما تركيا لحصولهم على التمويل من الخارج (تركيا) وهو ما يخالف القانون الساري.

كما أمرت بإغلاق سبعة مساجد بينها مسجد متهم بقربه من التيار القومي المتشدد في تركيا.