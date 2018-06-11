24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4321:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المقاطعة، كجزء من الثقافة الشعبية (5.00)

  2. الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)

  3. نشطاء وراء فرح أطفال يتحدون إعاقات في سطات (5.00)

  4. الريسوني ينتقد إسراف علماء في مدح الملك خلال "الدروس الحسنية" (5.00)

  5. "الإفطار العلني" يقود الدرك لتفكيك عصابة قرب فاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يتهم النمسا بالتسبب في "حرب صليبية"

أردوغان يتهم النمسا بالتسبب في "حرب صليبية"

أردوغان يتهم النمسا بالتسبب في "حرب صليبية"
هسبريس - إفي
الاثنين 11 يونيو 2018 - 05:55

اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان النمسا بالتسبب في حرب صليبية على الإسلام وهدد بالرد على قرار حكومة النمسا بغلق سبعة مساجد وطرد عشرات الأئمة الأتراك من البلاد.

وفي تصريحات نقلها تليفزيون (إن تي في)، قال اردوغان إن "هذه الاجراءات التي اتخذها المستشار النمساوي (سيباستيان كورتس)، أخشى أنها تقود العالم إلى حرب بين الصليب والهلال".

وفي نفس الوقت طالب اردوغان أوروبا بـ"التحكم" في هؤلاء القادة الذين يقودون العالم نحو ما وصفها بـ"الكارثة".

ووفقا للقناة، أدلى اردوغان بهذه التصريحات خلال مؤتمر انتخابي الليلة الماضية في اسطنبول بعد الإفطار.

ووصف اردوغان المنغمر في حملته الانتخابية لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 يونيو الجاري، قرارات النمسا بـ"فعل معادي للإسلام" سيكون له رد فعل تركي.

وأوضح "يقولون إنهم سيطردون رجال دين مننا في النمسا. هل تعتقدون أنه لن يكون لنا رد فعل؟ هذا يعني أننا سنفعل شيئا".

وأعلنت حكومة النمسا المكونة من محافظين وقوميين متشددين الجمعة قرارات ضد "الإسلام السياسي" في هذا البلد بطرد نحو 40 إماما تركيا لحصولهم على التمويل من الخارج (تركيا) وهو ما يخالف القانون الساري.

كما أمرت بإغلاق سبعة مساجد بينها مسجد متهم بقربه من التيار القومي المتشدد في تركيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.