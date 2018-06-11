24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:12
|19:43
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قصبات وقصور ورزازات تمزج بين عبق التاريخ وتراث العمران
- آيت جودي يخلف الطاوسي في تدريب شباب بلوزداد
- مهنيون شباب يتدارسون انتخابات مجلس الصحافة
- السعودية والإمارات والكويت يدعمون الأردن بـ 2.5 مليار دولار
- شهادة صادمة .. عاملة مغربية حامل تتعرض لاعتداء جنسي بإسبانيا
الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)
الريسوني ينتقد إسراف علماء في مدح الملك خلال "الدروس الحسنية" (5.00)
- مغاربة يتفقدون "متحف المحرقة" ويلتقون مسؤولين في الكنيسيت - (102)
- ألمانيا تعتزم منح صوتها للملف الأمريكي ضد "موروكو 2026" - (88)
- رسميا .. ملف المغرب لتنظيم المونديال يصل إلى التصويت النهائي - (78)
- برلمانيون يطالبون برفع قيمة هبات الدولة للأحزاب إلى 50 مليونا - (73)
- "النواب" يتجه إلى حسم تحديد أسعار بيع المحروقات في المملكة - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أردوغان يتهم النمسا بالتسبب في "حرب صليبية"
اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان النمسا بالتسبب في حرب صليبية على الإسلام وهدد بالرد على قرار حكومة النمسا بغلق سبعة مساجد وطرد عشرات الأئمة الأتراك من البلاد.
وفي تصريحات نقلها تليفزيون (إن تي في)، قال اردوغان إن "هذه الاجراءات التي اتخذها المستشار النمساوي (سيباستيان كورتس)، أخشى أنها تقود العالم إلى حرب بين الصليب والهلال".
وفي نفس الوقت طالب اردوغان أوروبا بـ"التحكم" في هؤلاء القادة الذين يقودون العالم نحو ما وصفها بـ"الكارثة".
ووفقا للقناة، أدلى اردوغان بهذه التصريحات خلال مؤتمر انتخابي الليلة الماضية في اسطنبول بعد الإفطار.
ووصف اردوغان المنغمر في حملته الانتخابية لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 يونيو الجاري، قرارات النمسا بـ"فعل معادي للإسلام" سيكون له رد فعل تركي.
وأوضح "يقولون إنهم سيطردون رجال دين مننا في النمسا. هل تعتقدون أنه لن يكون لنا رد فعل؟ هذا يعني أننا سنفعل شيئا".
وأعلنت حكومة النمسا المكونة من محافظين وقوميين متشددين الجمعة قرارات ضد "الإسلام السياسي" في هذا البلد بطرد نحو 40 إماما تركيا لحصولهم على التمويل من الخارج (تركيا) وهو ما يخالف القانون الساري.
كما أمرت بإغلاق سبعة مساجد بينها مسجد متهم بقربه من التيار القومي المتشدد في تركيا.