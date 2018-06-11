24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:12
|19:43
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قصبات وقصور ورزازات تمزج بين عبق التاريخ وتراث العمران
- السعودية والإمارات والكويت يدعمون الأردن بـ 2.5 مليار دولار
- شهادة صادمة .. مغربية حامل تتعرض لاعتداء جنسي بإسبانيا
- زعيم الهوليغانز الروس: مونديال 2018 سيكون الأكثر أمانا
- "أسود الأطلس" تتحدى "مجموعة الموت" وتستعد للزئير في روسيا
الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)
التاريخ المحاصر ـ 25 ـ شهادة القائد الضابط محمد حمادي العزيز (5.00)
الريسوني ينتقد إسراف علماء في مدح الملك خلال "الدروس الحسنية" (5.00)
- مغاربة يتفقدون "متحف المحرقة" ويلتقون مسؤولين في الكنيسيت - (100)
- ألمانيا تعتزم منح صوتها للملف الأمريكي ضد "موروكو 2026" - (88)
- رسميا .. ملف المغرب لتنظيم المونديال يصل إلى التصويت النهائي - (77)
- مبروكي: صمت المثقفين وراء ظاهرة "الأنبياء الجدد" بالمغرب - (74)
- برلمانيون يطالبون برفع قيمة هبات الدولة للأحزاب إلى 50 مليونا - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تدعم مواطنيها بالمليارات أمام زيادة الأسعار
دفعت الحكومة السعودية 4.2 مليارات دولار خلال سبعة أشهر، دعما لمواطنيها ضمن أول برنامج للدعم النقدي للسعوديين في البلاد، لمواجهة رفع أسعار الطاقة وفرض حزمة من الضرائب والرسوم.
وأعلن برنامج "حساب المواطن" في بيان، الأحد، عن إيداع 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) في الحسابات البنكية للمواطنين مستحقي الدعم في البلاد.
وذكر البرنامج أن الدعم شمل 3.71 ملايين أسرة وفرد مستقل، و8.8 ملايين تابع، بإجمالي 12.5 مليون مستفيد.
يُشكل عدد المستفيدين من البرنامج 61.3 بالمائة من السعوديين إجمالا، البالغ عددهم 20.4 مليون نسمة بحسب آخر إحصائيات للهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومي).
كان عدد المستفيدين 10.5 ملايين نسمة في أول دفعة تم صرفها في ديسمبر الماضي، إلا أن العدد ارتفع مع إضافة مستفيدين جدد للبرنامج.
وخصصت الحكومة السعودية في موازنة العام الجاري، نحو 32.4 مليار ريال (8.64 مليارات دولار) للبرنامج.
و"حساب المواطن" هو برنامج أقرته الحكومة السعودية، يستهدف الفئات متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين السعوديين، إذ يمنحون مبالغ مالية لمواجهة الارتفاعات في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات رفعت بدورها الأسعار في البلاد.
ولجأت الحكومة السعودية لرفع أسعار الطاقة وفرض ضرائب ورسوم، بعد تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في البلاد.