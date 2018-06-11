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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تدعم مواطنيها بالمليارات أمام زيادة الأسعار

السعودية تدعم مواطنيها بالمليارات أمام زيادة الأسعار

السعودية تدعم مواطنيها بالمليارات أمام زيادة الأسعار
هسبريس - متابعة
الاثنين 11 يونيو 2018 - 01:10

دفعت الحكومة السعودية 4.2 مليارات دولار خلال سبعة أشهر، دعما لمواطنيها ضمن أول برنامج للدعم النقدي للسعوديين في البلاد، لمواجهة رفع أسعار الطاقة وفرض حزمة من الضرائب والرسوم.

وأعلن برنامج "حساب المواطن" في بيان، الأحد، عن إيداع 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) في الحسابات البنكية للمواطنين مستحقي الدعم في البلاد.

وذكر البرنامج أن الدعم شمل 3.71 ملايين أسرة وفرد مستقل، و8.8 ملايين تابع، بإجمالي 12.5 مليون مستفيد.

يُشكل عدد المستفيدين من البرنامج 61.3 بالمائة من السعوديين إجمالا، البالغ عددهم 20.4 مليون نسمة بحسب آخر إحصائيات للهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومي).

كان عدد المستفيدين 10.5 ملايين نسمة في أول دفعة تم صرفها في ديسمبر الماضي، إلا أن العدد ارتفع مع إضافة مستفيدين جدد للبرنامج.

وخصصت الحكومة السعودية في موازنة العام الجاري، نحو 32.4 مليار ريال (8.64 مليارات دولار) للبرنامج.

و"حساب المواطن" هو برنامج أقرته الحكومة السعودية، يستهدف الفئات متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين السعوديين، إذ يمنحون مبالغ مالية لمواجهة الارتفاعات في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات رفعت بدورها الأسعار في البلاد.

ولجأت الحكومة السعودية لرفع أسعار الطاقة وفرض ضرائب ورسوم، بعد تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في البلاد.

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