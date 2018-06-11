24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:12
|19:43
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قصبات وقصور ورزازات تمزج بين عبق التاريخ وتراث العمران
- السعودية والإمارات والكويت يدعمون الأردن بـ 2.5 مليار دولار
- شهادة صادمة .. مغربية حامل تتعرض لاعتداء جنسي بإسبانيا
- زعيم الهوليغانز الروس: مونديال 2018 سيكون الأكثر أمانا
- "أسود الأطلس" تتحدى "مجموعة الموت" وتستعد للزئير في روسيا
الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)
التاريخ المحاصر ـ 25 ـ شهادة القائد الضابط محمد حمادي العزيز (5.00)
الريسوني ينتقد إسراف علماء في مدح الملك خلال "الدروس الحسنية" (5.00)
- مغاربة يتفقدون "متحف المحرقة" ويلتقون مسؤولين في الكنيسيت - (102)
- ألمانيا تعتزم منح صوتها للملف الأمريكي ضد "موروكو 2026" - (88)
- رسميا .. ملف المغرب لتنظيم المونديال يصل إلى التصويت النهائي - (78)
- مبروكي: صمت المثقفين وراء ظاهرة "الأنبياء الجدد" بالمغرب - (75)
- برلمانيون يطالبون برفع قيمة هبات الدولة للأحزاب إلى 50 مليونا - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
افتتاح أول معهد للأزياء الإسلامية في إندونيسيا
يعلم أول معهد للأزياء الإسلامية في إندونيسيا، التي تضم أكبر أغلبية مسلمة في العالم، تلاميذها مهارات التصميم والتسويق التقليدية لكن من منظور إسلامي.
والتحق نحو 140 طالبا بالمدرسة الجديدة مع ارتفاع الطلب على الأزياء الإسلامية التي تشمل أغطية الرأس والأردية الطويلة الفضفاضة للنساء والقمصان المزينة بنقوش إسلامية للرجال.
وقال ديدن سيسوانتو الذي أسس معهد الأزياء الإسلامية قبل ثلاث سنوات في باندونج ثالث أكبر مدن إندونيسيا "نريد من الطلاب أن يعدوا تصميمات متفردة وأن يصبحوا روادا في صناعة الأزياء البسيطة".
وأضاف "نعلمهم كذلك اتباع تعاليم الإسلام في الملبس".
وعلى مقربة تجلس مجموعة من الشابات أمام لوحات التصميم وماكينات الحياكة في المعهد الذي يقدم دورات تدريبية مدتها تسعة أشهر في التصميم والتسويق وأساسيات صناعة الأزياء.
ويمكن للرجال والنساء سواء المسلمين أو غير المسلمين الالتحاق بالمدرسة.
وأصبح الزي الإسلامي شائعا بين أفراد الطبقة المتوسطة في إندونيسيا حيث لم يكن سوى عدد قليل من النساء يغطين رؤوسهن قبل سنوات قليلة بل كن يخترن بين الزي الشعبي التقليدي أو الملابس الأوروبية العادية.
وأصبحت المواقع الإلكترونية لبيوت الأزياء الشهيرة في إندونيسيا مثل لازادا وزالورا تخصص صفحات للزي الإسلامي.
واستضافت البلاد أول أسبوع للموضة الإسلامية في عام 2015 وتأمل وزارة الصناعة في أن تصبح إندونيسيا مركزا للأزياء الإسلامية بحلول 2020.
وقالت روني سويماديبرادجا إنها ارتدت الحجاب عام 2007 لكنها لم تكن تجد خيارات تذكر.
وأضافت "بدأت في تصميم ملابسي بنفسي" وتابعت "يبهرنا هذا ‘الطلب الكبير‘. أصدرت عشر مجموعات حتى الآن".