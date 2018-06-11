24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4321:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المقاطعة، كجزء من الثقافة الشعبية (5.00)

  2. الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)

  3. التاريخ المحاصر ـ 25 ـ شهادة القائد الضابط محمد حمادي العزيز (5.00)

  4. نشطاء وراء فرح أطفال يتحدون إعاقات في سطات (5.00)

  5. الريسوني ينتقد إسراف علماء في مدح الملك خلال "الدروس الحسنية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | افتتاح أول معهد للأزياء الإسلامية في إندونيسيا

افتتاح أول معهد للأزياء الإسلامية في إندونيسيا

افتتاح أول معهد للأزياء الإسلامية في إندونيسيا
هسبريس - رويترز
الاثنين 11 يونيو 2018 - 02:08

يعلم أول معهد للأزياء الإسلامية في إندونيسيا، التي تضم أكبر أغلبية مسلمة في العالم، تلاميذها مهارات التصميم والتسويق التقليدية لكن من منظور إسلامي.

والتحق نحو 140 طالبا بالمدرسة الجديدة مع ارتفاع الطلب على الأزياء الإسلامية التي تشمل أغطية الرأس والأردية الطويلة الفضفاضة للنساء والقمصان المزينة بنقوش إسلامية للرجال.

وقال ديدن سيسوانتو الذي أسس معهد الأزياء الإسلامية قبل ثلاث سنوات في باندونج ثالث أكبر مدن إندونيسيا "نريد من الطلاب أن يعدوا تصميمات متفردة وأن يصبحوا روادا في صناعة الأزياء البسيطة".

وأضاف "نعلمهم كذلك اتباع تعاليم الإسلام في الملبس".

وعلى مقربة تجلس مجموعة من الشابات أمام لوحات التصميم وماكينات الحياكة في المعهد الذي يقدم دورات تدريبية مدتها تسعة أشهر في التصميم والتسويق وأساسيات صناعة الأزياء.

ويمكن للرجال والنساء سواء المسلمين أو غير المسلمين الالتحاق بالمدرسة.

وأصبح الزي الإسلامي شائعا بين أفراد الطبقة المتوسطة في إندونيسيا حيث لم يكن سوى عدد قليل من النساء يغطين رؤوسهن قبل سنوات قليلة بل كن يخترن بين الزي الشعبي التقليدي أو الملابس الأوروبية العادية.

وأصبحت المواقع الإلكترونية لبيوت الأزياء الشهيرة في إندونيسيا مثل لازادا وزالورا تخصص صفحات للزي الإسلامي.

واستضافت البلاد أول أسبوع للموضة الإسلامية في عام 2015 وتأمل وزارة الصناعة في أن تصبح إندونيسيا مركزا للأزياء الإسلامية بحلول 2020.

وقالت روني سويماديبرادجا إنها ارتدت الحجاب عام 2007 لكنها لم تكن تجد خيارات تذكر.

وأضافت "بدأت في تصميم ملابسي بنفسي" وتابعت "يبهرنا هذا ‘الطلب الكبير‘. أصدرت عشر مجموعات حتى الآن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - فيصل الاثنين 11 يونيو 2018 - 02:22
الأزياء الاسلامية فين كاينة فالكتاب ولا السنة ولا باجماع العلماء او القياس هادشي ما انزل الله به من سلطان. وما سمعنا بهذا في الاولين والاخرين استغلال الاسلام فالتجارة واللباس والموضة لا خول ولا قوة الا بالله اصبح الاسلام بضاعة تباع وتشترى في السياسة الأحزاب الاسلامية في الاقتصاد الابناك الاسلامية في التجارة الأزياء الاسلامية في السياحة السياحة الحلال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.