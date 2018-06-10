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الرئيسية | خارج الحدود | "البابا" يأمل أن تقود قمة كيم وترامب إلى السلام

"البابا" يأمل أن تقود قمة كيم وترامب إلى السلام

"البابا" يأمل أن تقود قمة كيم وترامب إلى السلام
هسبريس - رويترز
الأحد 10 يونيو 2018 - 03:11

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إنه يأمل أن تقود القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال البابا في عظة يوم الأحد "أريد، مرة أخرى، أن أتوجه إلى الشعب الكوري الحبيب بمشاعر ود خاصة وبالدعاء من أجل أن تسهم المحادثات المقررة في سنغافورة في الأيام المقبلة في تطوير مسار إيجابي يضمن مستقبلا سلميا لشبه الجزيرة الكورية والعالم أجمع".

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