اليسار الألماني يدعو لفتح الحدود أمام اللاجئين

هسبريس - متابعة

دعا حزب اليسار الألماني الى فتح الحدود أمام اللاجئين، وذلك خلال مؤتمره العام الذي عقده نهاية الأسبوع المنصرم في مدينة لايبتسيغ شرق ألمانيا.

وصوت المندوبون بالاغلبية على المقترح الذي تقدمت به رئاسة الحزب حول سياسته المتعلقة باللاجئين.

وأبدى الحزب (معارضة) تضامنه القوي مع اللاجئين والمهاجرين، مؤكدا التزامه إزاء جميع الذين يبحثون عن الحماية في ألمانيا حتى لا يتم إبعادهم.

وتضمن المقترح الرئيسي، ثلاث توصيات تهم مكافحة أسباب اللجوء من خلال إجراءات ،على سبيل المثال وقف تصدير السلاح، ووضع برنامج اجتماعي لحل مشاكل السكن والعمل للجميع في ألمانيا، وتوفير طرق لجوء آمنة ومشروعة وفتح الحدود لطالبي الحماية.

وقالت زعيمة حزب اليسار كاتيا ليبينغ، إن الحزب يقف إلى جانب "الأشخاص المحرومين على طرق اللاجئين".

وأضافت "يجب ألا ندخل في مواجهة مع الناس بسبب أصولهم. يجب أن نكافح معا من أجل أجور أعلى وظروف عمل أفضل".

يشار الى أن الحزب شهد خلافا حادا بشأن سياسة اللاجئين، إذ نبهت زعيمة الكتلة البرلمانية لليسار ساره فاغنكنشت، الى أن الحزب لم يعد يصل إلى أوساط معينة، محذرة من المطالبة بفتح الحدود للجميع والفتح غير المقيد لسوق العمل الألماني أمام المهاجرين.

وأعيد انتخاب الرئاسة المشتركة للحزب في شخص كاتيا كيبينغ وبيرند ريكسنجر لمدة عامين .

ووفقا لأرقام الحزب الرسمية ، فإن اليسار يضم ما لا يقل عن 64 ألف عضو ، مما يجعله خامس أكبر حزب في ألمانيا. وفي انتخابات العام الماضي، حصل الحزب على 69 من أصل 709 مقاعد في "البوندستاغ" بعد فوزه ب9.2 في المائة من الأصوات.