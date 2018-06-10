24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4221:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فيينا تبحث إمكانية استضافة قمة بوتين وترامب (5.00)

  2. الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)

  3. التاريخ المحاصر ـ 25 ـ شهادة القائد الضابط محمد حمادي العزيز (5.00)

  4. مشجعون مغاربة يقصدون روسيا بدراجات نارية (5.00)

  5. "نزاع زراعي" يزهق روحا ضواحي ابن أحمد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | البحرية الليبية تنقذ 152 مهاجرا على متن زورقين

البحرية الليبية تنقذ 152 مهاجرا على متن زورقين

البحرية الليبية تنقذ 152 مهاجرا على متن زورقين
هسبريس - متابعة
الأحد 10 يونيو 2018 - 18:40

أنقذت دورية حرس السواحل قطاع طرابلس في ليبيا، اليوم الأحد، 152 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن زورقين مطاطيين غرق أحدهما، شمال منطقتي زوارة والقرة بوللي.

ونقل موقع "بوابة الوسط" الالكتروني عن مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية القول في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ناقلة النفط الليبية "أنوار الخليج" كانت تقوم بالمساعدة إلى حين وصول زورق الدورية الذي قام بإنقاذ المهاجرين كافة، ونقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية.

وأكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية اللازمة للمهاجرين - وبينهم 19 امرأة و3 أطفال - جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء تاجوراء، بحسب "بوابة الوسط".

وكانت دورية تابعة لحرس السواحل الليبية تمكنت من إنقاذ 180 مهاجرا غير شرعي، الشهر الماضي، كانوا على متن قاربين مطاطيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.