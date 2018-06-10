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كُتّاب وآراء
البحرية الليبية تنقذ 152 مهاجرا على متن زورقين
أنقذت دورية حرس السواحل قطاع طرابلس في ليبيا، اليوم الأحد، 152 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن زورقين مطاطيين غرق أحدهما، شمال منطقتي زوارة والقرة بوللي.
ونقل موقع "بوابة الوسط" الالكتروني عن مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية القول في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ناقلة النفط الليبية "أنوار الخليج" كانت تقوم بالمساعدة إلى حين وصول زورق الدورية الذي قام بإنقاذ المهاجرين كافة، ونقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية.
وأكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية اللازمة للمهاجرين - وبينهم 19 امرأة و3 أطفال - جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء تاجوراء، بحسب "بوابة الوسط".
وكانت دورية تابعة لحرس السواحل الليبية تمكنت من إنقاذ 180 مهاجرا غير شرعي، الشهر الماضي، كانوا على متن قاربين مطاطيين.