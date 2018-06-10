ناخبو سويسرا يرفضون إصلاحا شاملا للنظام النقدي

هسبريس - د.ب.أ

قرر الناخبون الأحد، أن سويسرا لا ينبغي أن تصبح أول دولة في العالم تنتزع السيطرة من بنوكها في إصلاح نقدي شامل.

وفي استفتاء، رفض 75.7 بالمئة من بطاقات الاقتراع اقتراح بتغيير الطريقة الاقراض من جانب البنوك .

ويريد أنصار ما يسمى بمبادرة الأموال السيادية إجراء إصلاح النظام النقدي للبلاد من أجل حماية الاقتصاد من أي أزمة مالية في المستقبل.

ووفقا للمبادرة ، التي طورها اقتصاديون في ألمانيا وسويسرا، لن يكون باستطاعة البنوك بعد الآن الإقراض بشكل مفرط، إذ سيصبح البنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة التي يمكنها توفير الأموال.

ويمكن للبنوك إصدار قروض فقط إذا ما حصلت على مبلغ مماثل من البنك المركزي أو جهات إقراض أخرى أو من خلال ودائع العملاء.

ومع ذلك، يواجه مقترحو المبادرة معارضة من جميع الأحزاب الكبرى، وكذلك من الشركات والبنوك التي دللت على أن النظام الجديد سيحدث ضررا بالنظام الائتماني.

وقال هاينز كارير، رئيس اتحاد مجتمع الأعمال السويسري، اليوم الاحد، إن الاصلاح النقدي سيكون "مدمرا للغاية" وسيكون من شأنه عزل سويسرا عن الاقتصاد العالمي.

وقال كرير لقناة "إس آر إف" إن "أغلبية كبيرة للغاية من السكان لا ترغب في الاندفاع في هذه التجربة."

واعترف ممثل المؤيدين ويدعى راينهولد هارينجر بأن جماعته قدمت للناخبين موضوعا معقدا وجديدا.

وقال مسؤول الضرائب السابق للقناة: "إن الناس لا يريدونها الآن، لكنني أفترض أن الجدل حول استقرار النظام المالي سيستمر بالتأكيد".

وجرت عدة استفتاءات سويسرية لاستطلاع اراء العامة حول الخطط المتطرفةالرأي العام، وجذبت الانتباه الدولي في السنوات القليلة الماضية، لكن كان هناك رفض في نهاية المطاف بصناديق الاقتراع.

ومنذ عام 2017، يرفض الناخبون السويسريون فرض حظر على مضاربات السوق بشأن المنتجات الزراعية والغذائية، ولتوفير دخل أساسي غير مشروط، وإلغاء رسوم المشاهد والتمويل الضريبي للإذاعة العامة.

وفي استفتاء منفصل اليوم الأحد، أيد 72.9 بالمئة من الناخبين قانونا جديدا للمقامرة من شأنه أن يمنع الكازينوهات الأجنبية عبر الإنترنت من تقديم خدماتها في سويسرا.

ودافعت الحكومة بقولها إن القواعد الجديدة تضمن أن شركات المقامرة تدفع الضرائب في سويسرا والتي يمكن استخدامها من أجل الصالح العام.