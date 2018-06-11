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الرئيسية | خارج الحدود | عملة جديدة تحارب التضخم في جنوب السودان

عملة جديدة تحارب التضخم في جنوب السودان

عملة جديدة تحارب التضخم في جنوب السودان
هسبريس - متابعة
الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:45

أعلن البنك المركزي بدولة جنوب السودان عن طرح ورقة نقدية جديدة فئة 500 جنيه، وذلك لمواجهة حالة التدهور الاقتصادي التي تسود البلاد بسبب الحرب التي امتدت قرابة الخمس سنوات.

وأشار البنك، في بيان له يحمل توقيع المحافظ، إلى أنه سيتم طرح الورقة النقدية الجديدة في الأسواق "قريبا". وأوضح أن طرح العملة الورقة الجديدة سيساهم في تقليل حجم الاموال التي يتداولها المواطنون، وستكون هذه الورقة هي الأعلي فئة في العملات النقدية المتداولة في جنوب السودان.

وفي دجنبر 2015، أقر البنك المركزي في جنوب السودان بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نتيجة تدني إنتاج البلاد من النفط على خلفية النزاع السياسي والحرب القائمة، فضلا عن انخفاض سعره عالميا، وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الامريكي بواقع 300 جنيه مقابل الدولار الواحد.

وأقال الرئيس سلفاكير في شهر ماي الماضي، محافظ البنك المركزي، اوطوم راجو، نتيجة لفشله في السيطرة على أسعار السلع الاستهلاكية في أسواق البلاد.

وتدور في دولة جنوب السودان حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعدا قبليا، وخلفت قرابة عشرة آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشريدن، ولم يفلح اتفاق 2015 في إنهائها.

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