24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4321:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. 45 سؤالاً حول قضية بوعشرين (5.00)

  2. مغاربة يستنكرون "تسييس" إفطار جماعي بمايوركا‎ (5.00)

  3. العلوي يتحدث عن حكم الحسن الثاني في كتاب "الملك المظلوم‎" (5.00)

  4. فاعلون يقاربون النموذج التنموي الجديد بالمغرب (5.00)

  5. ملياردير هندي يطلب اللجوء السياسي في بريطانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة تبحث صياغة دستور جديد بسوريا

الأمم المتحدة تبحث صياغة دستور جديد بسوريا

الأمم المتحدة تبحث صياغة دستور جديد بسوريا
هسبريس - متابعة
الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:35

ناقش مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي مستورا، مع السلطات الإيرانية مقترحات ذات صلة بتشكيل لجنة من أجل صياغة دستور جديد في سوريا بهدف حل النزاع الراهن.

وبحث دي مستورا مع المفوض الإيراني الرئيسي المعني بالشأن السوري، حسين جابري أنصاري، مبادرات وتدابير تنفيذية محددة من أجل البدء في إطلاق عمل اللجنة المعنية بصياغة الدستور السوري، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في الجمهورية الإسلامية.

وقال أنصاري، بعد الاجتماع، إن المباحثات تناولت أيضا الجولة الجديدة للتشاور التي ستعقد في جنيف يومي 18 و19 يونيو الجاري.

وسيحضر هذه الجولة إلى جانب المبعوث الأممي ممثلون رفيعو المستوى عن الدول الثلاثة الراعية لمباحثات أستانا لإحلال السلام في سوريا، تركيا وإيران وروسيا.

وشدد دي مستورا على ضرورة مواصلة التشاور مع هذه الدول إلى جانب حكومة دمشق والمعارضة السورية والأمم المتحدة من أجل تشكيل وتفعيل اللجنة الدستورية، حسبما أفادت وكالة أنباء (إرنا) المحلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - تحت الوصايا الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:45
جميع دول الربيع العربي تحت وصايا دول المستمرة أين عروبتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.