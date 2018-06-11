الأمم المتحدة تبحث صياغة دستور جديد بسوريا

هسبريس - متابعة

ناقش مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي مستورا، مع السلطات الإيرانية مقترحات ذات صلة بتشكيل لجنة من أجل صياغة دستور جديد في سوريا بهدف حل النزاع الراهن.

وبحث دي مستورا مع المفوض الإيراني الرئيسي المعني بالشأن السوري، حسين جابري أنصاري، مبادرات وتدابير تنفيذية محددة من أجل البدء في إطلاق عمل اللجنة المعنية بصياغة الدستور السوري، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في الجمهورية الإسلامية.

وقال أنصاري، بعد الاجتماع، إن المباحثات تناولت أيضا الجولة الجديدة للتشاور التي ستعقد في جنيف يومي 18 و19 يونيو الجاري.

وسيحضر هذه الجولة إلى جانب المبعوث الأممي ممثلون رفيعو المستوى عن الدول الثلاثة الراعية لمباحثات أستانا لإحلال السلام في سوريا، تركيا وإيران وروسيا.

وشدد دي مستورا على ضرورة مواصلة التشاور مع هذه الدول إلى جانب حكومة دمشق والمعارضة السورية والأمم المتحدة من أجل تشكيل وتفعيل اللجنة الدستورية، حسبما أفادت وكالة أنباء (إرنا) المحلية.