عُمان توسع قاعدة الفئات المستحقة لدعم الوقود

هسبريس ـ مُتابعة

أقر مجلس الوزراء العُماني توسيع قاعدة الفئات المستحقة نظام دعم الوقود لتشمل المواطنين الذين يصل إجمالي مداخيلهم الشهرية إلى 950 ريالا (2468 دولار) كحد أقصى.

وأوضح المجلس في بيان، اليوم الاثنين، أنه كلف اللجنة المُشكلة بمتابعة تطورات أسعار النفط باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار، اعتبارا من مطلع غشت 2018.

وقبل التعديل كانت السلطنة تقدم دعما للمواطنين، الذين يصل إجمالي مداخيلهم الشهرية 600 ريال (1558 دولارا).

ويهدف النظام إلى دعم المواطنين العمانيين وتمكينهم من استخدام دعم الوقود الذي توفره الحكومة، بشرط استيفاء المعايير التي تتضمن أن يزيد عمر المستفيد عن 18 سنة، إضافة إلى تملك سيارة أو قارب صيد مرخص.

وبدأت عُمان تحرير أسعار الوقود اعتبارا من يناير 2016، مع تحديدها مطلع كل شهر حسب حركة الأسعار العالمية للنفط.