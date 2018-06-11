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إيران تدعو كوريا الشمالية إلى الحذر من ترامب
الاثنين 11 يونيو 2018 - 18:55
حذرت إيران الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، من عدم امكانية التنبؤ بتصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل قمة بينهما في سنغافورة.
وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين :"نرحب أيضا بأي مبادرة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كوريا ... إلا أنه يتعين على كوريا الشمالية الحذر من الولايات المتحدة وخاصة ترامب".
وانسحبت الولايات المتحدة، مؤخرا، من الاتفاق النووي مع إيران، كما رفض ترامب المصادقة على البيان الختامي لقمة مجموعة السبع مطلع الأسبوع. وقال قاسمي في مؤتمر صحفي :"حتى في هذه القمة فإن التفاؤل ليس في محله".