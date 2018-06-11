داعش يتبنى مسؤولية تفجير انتحاري بأفغانستان

هسبريس - متابعة

أعلن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم الاثنين بالقرب من مبنى تابع لاحدى الوزارات في أفغانستان، وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "أعماق" الناطقة باسم التنظيم، فقد قال داعش إن وزارة إعادة التأهيل الريفي في غرب كابول، كانت مستهدفة من جانب أحد الانتحاريين التابعين للتنظيم.