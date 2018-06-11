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داعش يتبنى مسؤولية تفجير انتحاري بأفغانستان
الاثنين 11 يونيو 2018 - 12:41
أعلن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم الاثنين بالقرب من مبنى تابع لاحدى الوزارات في أفغانستان، وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "أعماق" الناطقة باسم التنظيم، فقد قال داعش إن وزارة إعادة التأهيل الريفي في غرب كابول، كانت مستهدفة من جانب أحد الانتحاريين التابعين للتنظيم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حسن حسون الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:07
هل افغانستان مجوس؟ ام لربما هم اكلي بشر؟ الكل يتحدت عن القدس و الاسلام و اعلاء كلمة الله، لكن لا يموت الا المسلمين الأبرياء، اما قوى الطواغيت من إسرائيل و امريكا فانهم في هدوء تام.
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