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الرئيسية | خارج الحدود | مهاتير يطالب بمواجهة السياسات الحمائية لأمريكا

مهاتير يطالب بمواجهة السياسات الحمائية لأمريكا

مهاتير يطالب بمواجهة السياسات الحمائية لأمريكا
هسبريس - متابعة
الاثنين 11 يونيو 2018 - 01:35

دعا رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إلى تشكيل تكتل دولي موسع بين الدول الصغرى يهدف للتعامل مع التحديات التجارية الناجمة عن السياسات "الحمائية" للولايات المتحدة.

وأشار مهاتير، خلال كلمة أدلى بها في مؤتمر "مستقبل آسيا" بالعاصمة اليابانية طوكيو، إلى ضرورة ألا يخضع هذا التكتل المقترح لحكم الولايات المتحدة. وزاد أن الهدف من ذلك هو "حماية الدول الصغرى والصاعدة من التبعية للدول القوية".

وأضاف: "الولايات المتحدة تنغمس الآن في سياسات حمائية تجارية"، وتابع: "بدت الولايات المتحدة في الماضي أنها ترغب في فرض إرادتها على جميع المنظمات الدولية، ويكلفنا هذا ثمنا باهظا. لكن هذه ليست الطريقة التي يتعين على الدول أن تتصرف بها عند التفاوض".

وقال المسؤول: "يجب أن يكون لجميع الدول صوت متساو"، وأوضح أنه يتعين على الدول الإقليمية أن تكون لها منظمة تجارية موحدة بدلا من المنظمات الصغرى المنقسمة على نفسها والتي تحكمها قواعد مختلفة.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما باهظة على واردات الصلب والألمنيوم ، ويهدد الآن بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات، في خطوة لقيت انتقادات في أوروبا والدول الصناعية الأخرى.

ومطلع الشهر الجاري، دخلت حيز التنفيذ، رسوما جمركية فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب (25 بالمائة) والألومنيوم (10 بالمائة)، القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.

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