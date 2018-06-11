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كُتّاب وآراء
وزير كوري يصف نتنياهو بـ"الصهيوني المجرم"
وجّه وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، اليوم الإثنين، انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وصفا إياه بـ"الصهيوني المتطرف" و"المجرم الكاذب".
انتقاد "ري" جاء في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، على مقترح لنتنياهو حول تقديم إسرائيل مساعدة لإيران لإنقاذها من حالة الجفاف. وجاء فيها: "نتياهو الصهيوني المتطرف يعرض الماء على إيران، وهو مجرم كاذب أي أنه لن يفعلها، كما أنه لا يهتم بتوفير المياه لقطاع غزة؛ بل يمنعها عنهم ويقتلهم بدلا من ذلك".
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قبل ذلك، مقطع فيديو لرئيس الوزراء بنيامين نتياهو، وهو يقدم مساعدة بلاده لإيران لإيجاد حل للجفاف الذي تعاني منه. وأوضح المسؤول العبري أن بلاده ستطلق موقعا إلكترونيا باللغة الفارسية حول تحلية المياه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
هاذ الوزير الكوري غادي يردوه القومجيون " عربيا قحا"....
وسيعرض عليه شي اسلام ءاموي الدخول ف الاسلام.
وغادي يخرج علينا شي خرافي ويقول :
" اسرائيل الى زوال كما زال نظام الابرتايد ".