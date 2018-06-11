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الرئيسية | خارج الحدود | وزير كوري يصف نتنياهو بـ"الصهيوني المجرم"

وزير كوري يصف نتنياهو بـ"الصهيوني المجرم"

وزير كوري يصف نتنياهو بـ"الصهيوني المجرم"
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:40

وجّه وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، اليوم الإثنين، انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وصفا إياه بـ"الصهيوني المتطرف" و"المجرم الكاذب".

انتقاد "ري" جاء في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، على مقترح لنتنياهو حول تقديم إسرائيل مساعدة لإيران لإنقاذها من حالة الجفاف. وجاء فيها: "نتياهو الصهيوني المتطرف يعرض الماء على إيران، وهو مجرم كاذب أي أنه لن يفعلها، كما أنه لا يهتم بتوفير المياه لقطاع غزة؛ بل يمنعها عنهم ويقتلهم بدلا من ذلك".

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قبل ذلك، مقطع فيديو لرئيس الوزراء بنيامين نتياهو، وهو يقدم مساعدة بلاده لإيران لإيجاد حل للجفاف الذي تعاني منه. وأوضح المسؤول العبري أن بلاده ستطلق موقعا إلكترونيا باللغة الفارسية حول تحلية المياه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Kamal الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:55
ونعم النعت حبذا لو نرى مثل الوصف من الرؤساء والملوك العرب....
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46
2 - Axel hyper good الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:05
ها نتوما غاديين تشوفو....

هاذ الوزير الكوري غادي يردوه القومجيون " عربيا قحا"....

وسيعرض عليه شي اسلام ءاموي الدخول ف الاسلام.

وغادي يخرج علينا شي خرافي ويقول :

" اسرائيل الى زوال كما زال نظام الابرتايد ".
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-15
3 - frkk الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:09
الشييعة والصهاينة وجهان لعملة واحدة قتلت الانبياء وهل الان يتضح لكم ان اران والصهاينة لاتوجد عداوة بينهم اي السنين العرب
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-15
4 - جبلي ابن الجبل الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:15
الله يعطيك الصحة و أتحدى حكام العرب أن يفعلو ذلك .. الله يرحمك يا صدام كنت تهدد أمن الصهاينة لذلك اغتالوك لكن حي تعيش بداخلنا
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31
5 - bouaazza الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:44
Qui a installé les juifs en Palestine ?? Qui a fourni le nucléaire à Israël ?? Qui soutient Israël avec de l'argent , des armes et leurs veto et voix dans les institutions internationales ??? Sans les chrétiens les palestiniens jetteront les juifs en mer en une matinée
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