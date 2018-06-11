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كُتّاب وآراء
الرئيس الموريتاني يخرج 4 وزراء من الحكومة
أعلن، اليوم الاثنين بنواكشوط، عن إجراء تعديل حكومي جزئي في موريتانيا؛ تم بموجبه خروج أربعة وزراء من حكومة الوزير الأول يحيى ولد حد أمين.
وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء أن رئاسة الجمهورية أعلنت أنه، بموجب مرسوم صادر اليوم وباقتراح من الوزير الأول، تم تعيين كل من اسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون،خلفا لإسلك ولد إزيد بيه، ومريم بنت بلال وزيرة للشباب والرياضة خلفا لمحمد ولد جبريل.
المصدر ذاته أضاف أنه تم، بموجب هذا المرسوم، تعيين الناها بنت حمدي ولد مكناس، التي كانت تشغل منصب وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة خلفا لميمونة بنت التقي، وجعل خديجة أمبارك فال وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة، علما بأنها كانت تشغل منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج .
التعديل الحكومي الجزئي عمل على إدماج حقيبة العلاقات مع البرلمان، التي كانت تمسك بها هاوا الشيخ سيديا تانديا، مع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية التي بقي على رأسها محمد الأمين ولد الشيخ، الذي حافظ على منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة بجانب تصدره وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان.