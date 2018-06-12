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البرلمان الكندي يلتف حول ترودو ضد ترامب

البرلمان الكندي يلتف حول ترودو ضد ترامب
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:41

أظهرت أحزاب المعارضة الكندية وحدة برلمانية نادرة بالالتفاف حول رئيس الوزراء جاستن ترودو، يوم الاثنين، بعد وابل من الإهانات الشخصية وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون بالبيت الأبيض.

ووافق مجلس العموم في أوتاوا بالإجماع على اقتراح من الحزب الديمقراطي الجديد المعارض، يرفض "التصريحات المهينة من جانب المسؤولين الأمريكيين ، والتي تسيء إلى العلاقات الثنائية وتعمل ضد الجهود الرامية إلى حل هذا النزاع التجاري".

وكان ترامب قال يوم السبت إن ترودو "وديع" و "ضعيف جدا". وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن هناك "مكانا خاصا في الجحيم" لرئيس الوزراء الكندي الذي استضاف قمة مجموعة السبع في كيبيك الأسبوع الماضي ، وقالوا إنه "طعننا في ظهورنا".

ومع انتهاء القمة ، قال ترودو إن التعريفات الجديدة على كندا كانت مهينة مع ملاحظة التاريخ الطويل للصداقة والتحالف العسكري بين البلدين.

كما عارض المقترح البرلماني الصادر يوم الاثنين بشدة "التعريفات غير الشرعية التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة ضد عمال الصلب والالومنيوم الكنديين".

وأعرب عن الدعم لحكومة ترودو في دفاعها عن صناعات الألبان والدواجن "التي أصبحت هدفا جديدا لغضب ترامب".

في الوقت الذي اشتكى فيه ترامب من ممارسات تجارية غير عادلة ، كان لدى الولايات المتحدة فائض تجاري في السلع والخدمات مع كندا بلغ 8.4 مليار دولار في عام 2017 ، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

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