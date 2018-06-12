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الرئيسية | خارج الحدود | مصافحة ترامب وكيم .. لغة الجسد دليل التوتر

مصافحة ترامب وكيم .. لغة الجسد دليل التوتر

مصافحة ترامب وكيم .. لغة الجسد دليل التوتر
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 11:52

في اللحظات الأولى من اجتماعهما في سنغافورة اليوم الثلاثاء (12 يونيو) سعى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى إعطاء انطباع بالإمساك بزمام الأمور، إلا أن قدرا من التوتر بدا عليهما.

وقال خبراء في لغة الجسد إنه في الـ 13 ثانية الأولى أو نحو ذلك صافح الرئيس الأمريكي كيم للمرة الأولى وسعى أن يبدي هيمنته كالمعتاد بأن مد يده أولا ثم ربت على كتف الزعيم الكوري الشمالي.

فما كان من كيم إلا أن أمسك بيد ترامب بقوة ونظر في عينيه قبل أن يُنهيا تصافحهما ويواجها الإعلام.

وقالت كارين ليونج مدير عام مؤسسة (إنفلوانس سولوشنز) ومقرها سنغافورة إن الزعيمين وجدا صعوبة في إخفاء توترهما، فبمجرد أن جلسا رسم ترامب نصف ابتسامة وفرك يديه في حين مال كيم وأخذ يحدق في الأرض.

وبينما كان الزعيمان يتجهان إلى القاعة التي استضافت أول اجتماع مباشر بينهما، سعى ترامب لتخفيف توتر الأجواء بالحديث مع كيم والسماح له بالتقدم عليه نوعا ما في السير.

لكن ترامب احتفظ بهيمنته على مجريات الحديث بالربت على كيم واستخدام يده لتوجيه الزعيم الكوري الشمالي، وهو تقريبا في نصف عمر ترامب، لدخول القاعة.

وربت كيم أيضا على ترامب في محاولة للتأكيد على سطوته. وكان يستمع وهو ينظر لأسفل أثناء معظم حديث ترامب، ولكنه رفع عينيه في بعض الأوقات خلال الحديث.

وأضافت ليونج "ترامب مقامر وهو يراهن على قدرته على كبح كوريا الشمالية كما يفعل أب مع طفله الشقي". وجاء هذا على النقيض من موقف كيم الذي لم يكن لديه بالمقارنة الكثير ليخسره بعد أن حقق فوزا كبيرا بموافقة ترامب على لقائه.

وفي أول تواصل بارز له مع المجتمع الدولي، تغلب كيم على مشاعر الرهبة والدهشة وهو يواجه المصورين في الفندق الفخم الذي استضاف القمة في سنغافورة.

وكان ترامب قد قال قبل بدء القمة إنه سيتمكن من الدقيقة الأولى من معرفة ما إذا كان كيم جادا تجاه إحلال السلام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ريشبوند محمادي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 12:26
ترامب وكيم اجتمعا من اجل الاتفاق على احلال السلام في العالم والخبراء الحنزازة يحسبون عليهما انفاسهما وتحركاتهما، ترى كم مرة اطبق كيم حاجبيه وماهي عدد خطوات ترامب التي خطاها الى الفندق وكم مرة حك كل واحد منهما انفه يا خبراء لغة الجسد ؟!
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2
2 - رجال لايركعون الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 12:43
كوريا الشمالية دولة أصغر من ولاية بالعراق أو السعودية فقيرة الموارد ولكنها واجهت الولايات المتحدة . فقد شجعت البحث العلمي وتطورت أسلحة الدمار الشامل وتمتلك رؤساء نووية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لذالك ارغمت الرئيس الأميركي على لقاء رئيسها وميزانيتها أضعف حتى من ميزانية بلدية صغيرة في الولايات الأمريكية المتحدة .
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