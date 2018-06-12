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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب: كيم التزم "جازما" بنزع السلاح النووي

ترامب: كيم التزم "جازما" بنزع السلاح النووي

ترامب: كيم التزم "جازما" بنزع السلاح النووي
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 13:34

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قطع "التزاما جازما" بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لكن العقوبات على بيونجيانج ستظل سارية.

وفي تصريحات بعد قمته التاريخية مع كيم في سنغافورة، قال ترامب إن الزعيمين "مستعدان لبدء تاريخ جديد وكتابة فصل جديد بين البلدين".

وأضاف في مؤتمر صحفي "أكد (كيم) من جديد التزامه الجازم بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية".

وتابع أن كيم حظي "بفرصة ليس لها مثيل" وأن كيم أخبره بأن موقعا كوريا شماليا لاختبار الصواريخ "سيدمر قريبا جدا".

وقال ترامب إنه سيوقف المناورات الحربية في إشارة على ما يبدو لتدريبات عسكرية لم يحددها.

وأضاف أنه تناقش مع كيم لفترة وجيزة في قضية حقوق الإنسان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - أسطورة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 13:56
ميعجبني في هده اللعبة أنها لم تبدأ بعد ؟
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12
2 - mellouk الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:22
L'accord signé par le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un mardi semblait ne pas contenir de nouvelles promesses et a été rempli avec un langage vague que beaucoup d'experts ont dit serait difficile à appliquer.
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