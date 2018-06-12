ترامب: كيم التزم "جازما" بنزع السلاح النووي

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قطع "التزاما جازما" بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لكن العقوبات على بيونجيانج ستظل سارية.

وفي تصريحات بعد قمته التاريخية مع كيم في سنغافورة، قال ترامب إن الزعيمين "مستعدان لبدء تاريخ جديد وكتابة فصل جديد بين البلدين".

وأضاف في مؤتمر صحفي "أكد (كيم) من جديد التزامه الجازم بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية".

وتابع أن كيم حظي "بفرصة ليس لها مثيل" وأن كيم أخبره بأن موقعا كوريا شماليا لاختبار الصواريخ "سيدمر قريبا جدا".

وقال ترامب إنه سيوقف المناورات الحربية في إشارة على ما يبدو لتدريبات عسكرية لم يحددها.

وأضاف أنه تناقش مع كيم لفترة وجيزة في قضية حقوق الإنسان.