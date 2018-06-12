النرويج تطلب زيادة أعداد مشاة البحرية الأمريكية

هسبريس - رويترز

قالت الحكومة النرويجية إنها ستطلب من الولايات المتحدة زيادة عدد قوات مشاة البحرية الأمريكية المتمركزة على أراضيها إلى أكثر من الضعف وبقائها لفترة أطول في منطقة أقرب لروسيا.

ومن المقرر أن تغادر نحو 330 من قوات مشاة البحرية الأمريكية النرويج نهاية العام الحالي بعد وصول فرقة مبدئية في يناير عام 2017 لتصبح أول قوات أجنبية تتمركز في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكان قرار نشر قوات من مشاة البحرية الأمريكية في النرويج قد أغضب روسيا التي قالت حينئذ إن الخطوة من شأنها التأثير سلبا على العلاقات الثنائية وتصعيد التوترات على الجناح الشمالي لحلف شمال الأطلسي. ولروسيا حدود مشتركة مع النرويج في المنطقة القطبية.

وقالت وزيرة خارجية النرويج إينه إريكسن سوريدي للصحفيين: "لدينا تأييد واسع النطاق في البرلمان لذلك" وأضافت أن الخطوة لا تصل إلى حد وجود قاعدة أمريكية دائمة في النرويج وإنها لا تستهدف روسيا، وتابعت: "ليست هناك قواعد أمريكية على أراضي النرويج".

وستطلب أوسلو من واشنطن إرسال 700 جندي اعتبارا من عام 2019 بالمقارنة مع 330 حاليا. وسيتمركز العدد الإضافي في منطقة إينر ترومس على ساحل النرويج المطل على المحيط القطبي وليس في وسط البلاد. وسيستمر تناوب القوات لمدة خمس سنوات بالمقارنة بعدما تم نشرها في بادئ الأمر لمدة ستة أشهر اعتبارا من بداية 2017 ثم مدها في يونيو حزيران من العام الماضي.