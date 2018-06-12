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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة تخفض عقوبة سجن صهر العاهل الإسباني

محكمة تخفض عقوبة سجن صهر العاهل الإسباني

محكمة تخفض عقوبة سجن صهر العاهل الإسباني
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:50

قضت المحكمة العليا الإسبانية الثلاثاء بخفض عقوبة سجن صهر الملك فيليبي إلى خمس سنوات وعشرة أشهر بعد طعن في إدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبي والاختلاس.

وفي فبراير من العام الماضي، أدين إيناكي أوردانجارين زوج الأميرة كريستينا شقيقة الملك وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة استغلال صلاته بالعائلة المالكة للحصول على مبالغ أكبر مما ينبغي من حكومات إقليمية نظير عقود عامة لتنظيم فعاليات رياضية وسياحية وبالتهرب الضريبي.

ويعيش أوردانجارين مع الأميرة كريستينا وأبنائهما الأربعة في سويسرا.

وصدر الحكم الأصلي عن محكمة إقليمية في مايوركا بعد تحقيق استمر ست سنوات وسط عدد كبير من قضايا الفساد ضد الساسة والشخصيات العامة.

وانتهت إحدى هذه القضايا في ماي بسجن العشرات من كبار السياسيين في الحزب الشعبي والتصويت على سحب الثقة من زعيم الحزب ورئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي. وخسر راخوي التصويت وحل محله في رئاسة الوزراء السياسي الاشتراكي بيدرو سانتشيث.

ويحق لأوردانجارين بموجب القانون الإسباني الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - KITAB الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:57
بلد القانون واحترام الحقوق والحريات، ماذا يريد الشعب أكثر من هذا...؟ أما نحن في المغرب لدينا قانون يدعى بعين ميكا، وتحياتي
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35
2 - مغربي بأوربا الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:15
السلام عليكم. هاه قالك نصارى. ماكاين لا باك صاحبي ولا محسوبية ولازابونية. درتي علاش تدوز بحالك بحال خوتك. كون كان فشي بلاد عربية كولا راه كيدوز صيف في الملديف وتهمة يلصقوها لشي مسكين ماعندو اللي دافع عليه.
لاحول ولاقوة إلا بالله. لعرب بنادم كياكل لحم خوه حي ويلى كنتي ولد شعب ضربك تران. شوف غير القضية ديال داك ولد لفشوش. تكرفص على عباد الله وفي الأخير طلع براءة. الكلام كثير وسكوت أحسن.
السلام عليكم.
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20
3 - الحقيقة المرة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:16
الحمد لله ماشي غير حنا لعندنا المحابة و المجاملة ، و علاش هذا المحكمة تخفض على العقوبة هل هذا من حق الجميع او لانه صهر العاهل .
هدشي راه موجود في العالم كامل اصحاب الفلوس و النفوذ يتمتعون بقضاء لا يتمتع به المواطن العادي ، ما نبقاوش نلومو غير المغرب نعم حنا عدنا اكثر و لكن لا توجد دولة في العالم فيها قضاء يحكم على الوزراء و اصحاب النفوذ ، و الدليل كلنا سمعنا ام جاك شراك سيحاكم سؤالي هل فعلا قامت السلطات بمحكامته
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-20
4 - الساكي اسبانيا الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:33
السلام عليكم. اما بعد ايها المغاربة لا تغركم العناوين... انها مسرحيه لا غير.. اقسم لكم ان هده العينه لن تدخل السجن.... لانهم يلعبون على اوتار الفقراء... هنا تسمع محاكمات ووووو كل سنه.و بعد بضعة ايام.. تسمع ان المعني بالامر قد دفع مبلغ......هههه كمثل قاىد مقاطعه. هنا بمدريد سرق ملايير الاوروهات.. و حاكموه.. و في الاخير دفع 70000 اورو و خرج.... حلل و ناقش. السجن للفقراء اما الاغنياء...لهم اوطيلات سبع نجوم...ههههه
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-1
5 - بنهمو الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:38
القضاء النزيه و المستقل ،لا تمايز اجتماعي ،الكل سواسية أمام القانون حتى لو كان اميرا ابن الملك ،يجب ان نقتدي بمن نصفهم الصليبيين الكفار.
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0
6 - الحقيقة المرة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:48
هو اصلا يوجد خارج اسبانيا و يعيش في سويسرا يعني لا يقضي عقوبة السجنية .
كما قال الساكي من اسبانيا السجن فقط للفقراء في جميع دول العالم هل سمعت رئيس دولة او مسؤول حكومي كبير دخل السجن في اي بلد في العالم اتحدى اي شخص رغم تورطهم في مصاىب سوداء ، مجرد اشاعات عن محاكمات فقط ، السجن فقط للفقير الغني في جميع دول العالم يتمتع بقضاء منفصل عن قضاء الفقراء .
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0
7 - شمالي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:51
يضحكني الاخوان لي كيقولو هذه مسرحية . والجواب أن لي معاش في الديموقراطية والعدالة والمساواة عيقول هدشى كدوب حيث حنا منافقين و عياشة و عبييد.ولو تكون مسرحية المهم ان الكل سواسية امام القضاء وكذلك الغرامات مهمة حيث اش عتربح الدولة من السجن. هذة هي الحرية دير مابغيتي ادا حصلتي تودي الثمن غالي.
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