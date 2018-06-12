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كُتّاب وآراء
محكمة تخفض عقوبة سجن صهر العاهل الإسباني
قضت المحكمة العليا الإسبانية الثلاثاء بخفض عقوبة سجن صهر الملك فيليبي إلى خمس سنوات وعشرة أشهر بعد طعن في إدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبي والاختلاس.
وفي فبراير من العام الماضي، أدين إيناكي أوردانجارين زوج الأميرة كريستينا شقيقة الملك وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة استغلال صلاته بالعائلة المالكة للحصول على مبالغ أكبر مما ينبغي من حكومات إقليمية نظير عقود عامة لتنظيم فعاليات رياضية وسياحية وبالتهرب الضريبي.
ويعيش أوردانجارين مع الأميرة كريستينا وأبنائهما الأربعة في سويسرا.
وصدر الحكم الأصلي عن محكمة إقليمية في مايوركا بعد تحقيق استمر ست سنوات وسط عدد كبير من قضايا الفساد ضد الساسة والشخصيات العامة.
وانتهت إحدى هذه القضايا في ماي بسجن العشرات من كبار السياسيين في الحزب الشعبي والتصويت على سحب الثقة من زعيم الحزب ورئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي. وخسر راخوي التصويت وحل محله في رئاسة الوزراء السياسي الاشتراكي بيدرو سانتشيث.
ويحق لأوردانجارين بموجب القانون الإسباني الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
لاحول ولاقوة إلا بالله. لعرب بنادم كياكل لحم خوه حي ويلى كنتي ولد شعب ضربك تران. شوف غير القضية ديال داك ولد لفشوش. تكرفص على عباد الله وفي الأخير طلع براءة. الكلام كثير وسكوت أحسن.
السلام عليكم.
هدشي راه موجود في العالم كامل اصحاب الفلوس و النفوذ يتمتعون بقضاء لا يتمتع به المواطن العادي ، ما نبقاوش نلومو غير المغرب نعم حنا عدنا اكثر و لكن لا توجد دولة في العالم فيها قضاء يحكم على الوزراء و اصحاب النفوذ ، و الدليل كلنا سمعنا ام جاك شراك سيحاكم سؤالي هل فعلا قامت السلطات بمحكامته
كما قال الساكي من اسبانيا السجن فقط للفقراء في جميع دول العالم هل سمعت رئيس دولة او مسؤول حكومي كبير دخل السجن في اي بلد في العالم اتحدى اي شخص رغم تورطهم في مصاىب سوداء ، مجرد اشاعات عن محاكمات فقط ، السجن فقط للفقير الغني في جميع دول العالم يتمتع بقضاء منفصل عن قضاء الفقراء .