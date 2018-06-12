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كُتّاب وآراء
بكين تثمّن نتائج "قمة كيم وترامب" في سنغافورة
أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب بلاده وتأييدها للقمة الأمريكية - الكورية الشمالية، وذلك في إطار الجهود الرامية لإيجاد آلية للسلام في شبه الجزيرة الكورية.
جاء ذلك على خلفية توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت سابق اليوم، بياناً مشتركاً (وثيقة) عقب لقائهما التاريخي في سنغافورة، تضمّن التزاما من بيونغ يانغ، بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن وانغ يي، قوله: "نأمل في أن يتمكن زعيما كوريا الشمالية والولايات المتحدة من تذليل الخلافات، وتحقيق الثقة المتبادلة، والتوصل إلى إجماع أساسي حول نزع السلاح النووي".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بكين: "في نفس الوقت، يجب أن تكون هناك آلية سلام لشبه الجزيرة الكورية لتبديد المخاوف الأمنية لكوريا الشمالية".
ووفق المصدر نفسه، رحّبت الصين ودعمت الاجتماع الذي طالما كان هدفاً ترقّبت بكين تحقيقه.
كما حثّ "وانغ" الأطراف المعنية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً استمرار بلاده في القيام بدور بنّاء.
وتضمن البيان المشترك الموقّع عقب لقاء ترامب وكيم، التزاماً من بيونغ يانغ، بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقب القمة، إن "الصين ستكون سعيدة بهذا الاتفاق، فهي لا ترغب بوجود تهديد نووي في بلد مجاور".