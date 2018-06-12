الشرطة الفرنسية: رجل يحتجز رهينتين في باريس

هسبريس ـ رويترز

ذكرت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن رجلا يحتجز شخصين رهينتين في شركة وسط العاصمة باريس.

وقالت مصالح الشرطة نفسها، بناء على المعطيات المتوفرة لديها، إن "الواقعة لا علاقة لها بالإرهاب على ما يبدو"، بتعبيرها.