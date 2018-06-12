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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الفرنسية: رجل يحتجز رهينتين في باريس

الشرطة الفرنسية: رجل يحتجز رهينتين في باريس

الشرطة الفرنسية: رجل يحتجز رهينتين في باريس
هسبريس ـ رويترز
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:32

ذكرت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن رجلا يحتجز شخصين رهينتين في شركة وسط العاصمة باريس.

وقالت مصالح الشرطة نفسها، بناء على المعطيات المتوفرة لديها، إن "الواقعة لا علاقة لها بالإرهاب على ما يبدو"، بتعبيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - MOHA الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:27
مامعنى الإرهاب ؟ اليس الإحتجاز إرهاب في حد داته؟ ام وجب على الحاجز ان يكون من شمال إفريقيا كي يستوفي الركن الإساسي للإرهاب؟
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