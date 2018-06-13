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الرئيسية | خارج الحدود | مؤسسة الإمام مالك تواصل تأطير مسلمي كوبنهاغن

مؤسسة الإمام مالك تواصل تأطير مسلمي كوبنهاغن

مؤسسة الإمام مالك تواصل تأطير مسلمي كوبنهاغن
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 00:10

أقدمت مؤسسة الإمام مالك، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، على إحياء ليلة القدر ببرنامج شامل نجح في جلب عدد كبير من المسلمين، معظمهم من أفراد الجالية المغربية المستقرة بهذه المملكة الأسكندنافية.

إضافة إلى صلاة التراويح اليومية، شهدت المؤسسة ذاتها تنظيم إفطار جماعي، وفتح مسابقة في تجويد القرآن الكريم بين 118 مشاركا، أشرف عليها الإمام إسماعيل الجميلي، والأستاذ محمد البنا، والدكتور محمد الفيلالي.

جدير بالذكر أن مسجد مؤسسة الإمام مالك تحول إلى قبلة أكثر أهمية لإقامة شعائر عدد كبير من الدنماركيين المسلمين والجاليات المسلمة المستقرة في كوبنهاغن، مركزا على إشاعة الإسلام الوسطي من خلال برامج تأطير ثابتة على مدار السنة.

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