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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة تخلص رهينتين من قبضة محتجِز في باريس

الشرطة تخلص رهينتين من قبضة محتجِز في باريس

الشرطة تخلص رهينتين من قبضة محتجِز في باريس
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 20:05

قالت السلطات الفرنسية إن الشرطة أنقذت شخصين احتجزهما رجل رهينتين في شركة صغيرة، وسط باريس.

وذكر الأمنيون أنهم اعتقلوا المعني بالأمر، اليوم الثلاثاء، بعد أن طلب الاتصال بالسفارة الإيرانية لتسليم رسالة.

وقال وزير الداخلية، جيرار كولوم، على تويتر/ "الشخص اعتقل ولم يعد هناك خطر على الرهينتين".

ولم ترد تفاصيل فورية عن سن أو شكل أو جنسية الشخص الذي احتجز الرهينتين. بينما قال مسؤول في الوزارة: "مطالبه كانت غامضة وغير متسقة في حقيقة الأمر".

وأضاف المتحدث نفسه أن "المفاوض وجد صعوبة في التفاهم مع الماسك بالرهينتين".

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