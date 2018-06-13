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الرئيسية | خارج الحدود | "ووتش" تحذر إسرائيل من جرائم حرب في غزة

"ووتش" تحذر إسرائيل من جرائم حرب في غزة

"ووتش" تحذر إسرائيل من جرائم حرب في غزة
هسبريس - متابعة
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:40

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء من أن استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر "للقوة القاتلة" في قطاع غزة منذ نهاية مارس الماضي ضد متظاهرين فلسطينيين لم يهددوا حياة الآخرين "قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب".

وحثت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة على تبني قرار يدعو إلى إيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، كما طالبت بأن "تقوم لجنة أممية بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات وتحديد المسؤولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق النار غير القانونية".

ولفتت إلى أن عمليات القتل "تُبرز ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي حول الوضع في فلسطين".

وأكدت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة أن " استخدام إسرائيل القوة القاتلة، من دون وجود تهديد وشيك للحياة، أَلحَقَ خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم".

وانتقدت منع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية لإسرائيل باستخدام حق النقض ( الفيتو) في مجلس الأمن.

ويشارك الفلسطينيون نهاية كل أسبوع منذ نهاية مارس الماضي في مسيرات احتجاجية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، وشهدت الاحتجاجات مقتل ما لا يقل عن 127 فلسطينيا.

وذكرت ويتسن أنه "يبدو أن المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم القادة العسكريون، أعطوا الضوء الأخضر لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين" وحملت رئيس الأركان الجنرال غادي إيزنكوت، ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:58
وماذا ستفعل هذه المنظمة من غير التنديد والتحذير لاشيء لو صدر فعل ولو ضعيف في إحدى الدول الأخرى أوصلت الأمور إلى حد الحصار والاطاحة من خلال التدخل العسكري الأممي اما حين يتعلق الأمر بإسرائيل أو بمن يحالفونها حتى من حكام الدول العربية ولنا في ما فعله السيسي من مجازر في حق الشعب فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يساندون هذه المجازر بل أكثر من ذلك يصبح الضحية هو المذنب لدرجة وصف طفل مات في المجزرة أنه إرهابي اذا لا انتم ولا غيركم من المنظمات تستطيع أن تفعل شيء الكيان الصهيوني بل أصبح الشك يحوم حول وجودكم قراراتكم
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