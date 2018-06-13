24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:13
|19:44
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جهة طنجة تتدارس فك العزلة عن العالم القروي
- التهافت على المحلات التجارية مع اقتراب العيد يخنق شوارع البيضاء
- وزارة الفلاحة: مسحوق الحليب لا يمثل خطرا صحيا
- بن قنة .. خاوا ماشي عداوة
- عمرو خالد: هذه 5 مبادئ إنسانية في خطبة النبي ﷺ بحجة الوداع
أوروبا تتجاهل البوليساريو وتتمسك بدمج الصحراء في اتفاق الصيد (5.00)
- رسميا .. المغرب يفشل في تحقيق حلم استضافة مونديال 2026 - (723)
- مفاجآت بالجملة .. هذه دول فضلت أمريكا على ملف "موروكو 2026" - (350)
- أخنوش: "المغرب الأخضر" يخدم إنتاج الحليب ويخلق وفرة ملحوظة - (284)
- الجزائر: صوّتنا للمغرب و"الأموال" حسمت تنظيم المونديال لأمريكا - (151)
- مصادر من "الفيفا": الملف الأمريكي سيحظى بتنظيم مونديال 2026 - (129)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"ووتش" تحذر إسرائيل من جرائم حرب في غزة
حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء من أن استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر "للقوة القاتلة" في قطاع غزة منذ نهاية مارس الماضي ضد متظاهرين فلسطينيين لم يهددوا حياة الآخرين "قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب".
وحثت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة على تبني قرار يدعو إلى إيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، كما طالبت بأن "تقوم لجنة أممية بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات وتحديد المسؤولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق النار غير القانونية".
ولفتت إلى أن عمليات القتل "تُبرز ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي حول الوضع في فلسطين".
وأكدت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة أن " استخدام إسرائيل القوة القاتلة، من دون وجود تهديد وشيك للحياة، أَلحَقَ خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم".
وانتقدت منع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية لإسرائيل باستخدام حق النقض ( الفيتو) في مجلس الأمن.
ويشارك الفلسطينيون نهاية كل أسبوع منذ نهاية مارس الماضي في مسيرات احتجاجية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، وشهدت الاحتجاجات مقتل ما لا يقل عن 127 فلسطينيا.
وذكرت ويتسن أنه "يبدو أن المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم القادة العسكريون، أعطوا الضوء الأخضر لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين" وحملت رئيس الأركان الجنرال غادي إيزنكوت، ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن ذلك.