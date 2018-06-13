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الرئيسية | خارج الحدود | تحذير أممي من أسوأ مجاعة في الساحل الأفريقي

تحذير أممي من أسوأ مجاعة في الساحل الأفريقي

تحذير أممي من أسوأ مجاعة في الساحل الأفريقي
هسبريس - متابعة
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:41

ذكرت الأمم المتحدة أن منطقة الساحل الأفريقي مهددة بأن تشهد أسوأ مجاعة لها منذ سنوات، حيث لا يتوفر طعام كاف لنحو 6 ملايين شخص في مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والسنغال والنيجر وتشاد.

وقال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثية لدى الأمم المتدة، مارك لوكوك، إن نقص الغذاء يهدد حياة نحو 1.6 مليون طفل صغير في المنطقة، وأضاف: "الأسر تقلل الوجبات، وتخرج الأطفال من المدارس، وتتخلى عن علاجات طبية مهمة لتوفير مال للطعام".

وبحسب البيانات فإن سبب الأزمة هو تراجع هطول الأمطار خلال العام الماضي. بينما ذكر لوكوك، في نيويورك، أن معدل الأطفال الذين يعانون من سوء حاد في التغذية في الدول الستة ارتفع منذ ذلك الحين بنسبة نحو 50%، وقال في إشارة إلى فترة الجفاف التي ستمتد حتى سبتمبر المقبل: "الأشهر الأصعب في الأزمة على الأعتاب".

وأوضح لوكوك أن رجال الإغاثة بحاجة ماسة إلى مزيد من المساعدات للحيلولة دون تفاقم المجاعة، وقال أيضا: "لا يزال بإمكاننا الحيلولة دون وقوع الأسوأ".

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