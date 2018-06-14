الرئيس المقدوني يرفض تغيير اليونانيين اسم بلاده

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن رئيس مقدونيا ، جيورج إيفانوف ، اأنه لن يوقع أي اتفاق مع اليونان بشأن الاسم الجديد للبلاد؛ يجعلها "جمهورية مقدونيا الشمالية".

وكان رئيسا وزراء مقدونيا واليونان، زوران زاييف وأليكسيس سيبراس، قد وقعا اتفاقا يقضي بتغيير اسم مقدونيا الى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، بعد محادثات طويلة جرت تحت إشراف أممي وأوروبي.

وأكد الرئيس المقدوني، خلال مؤتمر صحافي، أن "لموقف نهائي ولن يخضع للضغوط أو الابتزاز أو التهديد"، وزاد: "لن أؤيد أو أوقع مثل هذا الاتفاق الضار بالبلد".

واعتبر أن "احتمال انضمام مقدونيا الى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي ليس مبررا كافيا للتوقيع على مثل هذا الاتفاق السيّء".

ويحظى جيورج ايفانوف بدعم الحزب القومي المعارض، الذي يرى أن تغيير اسم البلاد انتهاك للدستور وفيه الكثير من التنازلات لصالح اليونان.