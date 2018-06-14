24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:33
|16:13
|19:44
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عبد النباوي: هذه إكراهات تعيق عمل النيابة العامة
- "اتحادية الأحرار" تفتح أنشطتها بمسابقة للتجويد
- غيوم الصحراء تغطي سماء موريتانيا والمغرب يشغل "الكرسي الفارغ"
- رسميا .. المغرب يفشل في تحقيق حلم استضافة مونديال 2026
- حارث: سنلعب بالقلب والعقل من أجل المغرب
- رسميا .. المغرب يفشل في تحقيق حلم استضافة مونديال 2026 - (738)
- مفاجآت بالجملة .. هذه دول فضلت أمريكا على ملف "موروكو 2026" - (427)
- الجزائر: صوّتنا للمغرب و"الأموال" حسمت تنظيم المونديال لأمريكا - (202)
- "نزاع الصحراء" يدفع بلدانا إلى ترجيح الملف الأمريكي على المغرب - (141)
- لبنان: صوتُنا لأجل "المغرب 2026" احتسب لأمريكا - (119)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرئيس المقدوني يرفض تغيير اليونانيين اسم بلاده
أعلن رئيس مقدونيا ، جيورج إيفانوف ، اأنه لن يوقع أي اتفاق مع اليونان بشأن الاسم الجديد للبلاد؛ يجعلها "جمهورية مقدونيا الشمالية".
وكان رئيسا وزراء مقدونيا واليونان، زوران زاييف وأليكسيس سيبراس، قد وقعا اتفاقا يقضي بتغيير اسم مقدونيا الى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، بعد محادثات طويلة جرت تحت إشراف أممي وأوروبي.
وأكد الرئيس المقدوني، خلال مؤتمر صحافي، أن "لموقف نهائي ولن يخضع للضغوط أو الابتزاز أو التهديد"، وزاد: "لن أؤيد أو أوقع مثل هذا الاتفاق الضار بالبلد".
واعتبر أن "احتمال انضمام مقدونيا الى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي ليس مبررا كافيا للتوقيع على مثل هذا الاتفاق السيّء".
ويحظى جيورج ايفانوف بدعم الحزب القومي المعارض، الذي يرى أن تغيير اسم البلاد انتهاك للدستور وفيه الكثير من التنازلات لصالح اليونان.