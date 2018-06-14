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كُتّاب وآراء
المغرب يقدّم مساعدة إنسانية إلى غينيا بيساو
عرفت بيساو تسليم مساعدة إنسانية، تتكون من مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، لرئيس غينيا بيساو جوزي ماريو فاز، ممنوحة من طرف الملك محمد السادس.
وتندرج هذه الهبة الإنسانية، التي سلمها لرئيس غينيا بيساو سفير المغرب المقيم في دكار، طالب برادة، في إطار زخم تضامن المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة.
ويهدف هذا الدعم إلى تلبية حاجيات الساكنة المحلية بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر. كما تندرج هذه المبادرة في سياق الدعم اللوجيستي والإنساني من جانب المغرب لغينيا بيساو، وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة والتضامن العريقة القائمة مع هذا البلد.
وكانت العلاقات بين البلدين عرفت زخما خاصا بفضل الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس، في ماي 2015، لغينيا بيساو. كما كان ملك المغرب، الذي جعل من هذه الزيارة إشارة للتضامن الإفريقي وللتعاون "جنوب-جنوب"، زار بهذه المناسبة المستشفى الميداني المغربي، الذي أقامته القوات المسلحة الملكية في بيساو.