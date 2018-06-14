24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3316:1319:4421:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عبد النباوي: هذه إكراهات تعيق عمل النيابة العامة (5.00)

  2. "اتحادية الأحرار" تفتح أنشطتها بمسابقة للتجويد (5.00)

  3. طالبان تطالب "الغزاة الأمريكيين" بمغادرة أفغانستان (5.00)

  4. "ضحايا بوعشرين" يطالبن العثماني بموقف البيجيدي (5.00)

  5. مغاربة وجزائريون يدعون إلى ملفٍ مشترك لربح رهان المونديال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | المغرب يقدّم مساعدة إنسانية إلى غينيا بيساو

المغرب يقدّم مساعدة إنسانية إلى غينيا بيساو

المغرب يقدّم مساعدة إنسانية إلى غينيا بيساو
هسبريس - و.م.ع
الخميس 14 يونيو 2018 - 05:05

عرفت بيساو تسليم مساعدة إنسانية، تتكون من مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، لرئيس غينيا بيساو جوزي ماريو فاز، ممنوحة من طرف الملك محمد السادس.

وتندرج هذه الهبة الإنسانية، التي سلمها لرئيس غينيا بيساو سفير المغرب المقيم في دكار، طالب برادة، في إطار زخم تضامن المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة.

ويهدف هذا الدعم إلى تلبية حاجيات الساكنة المحلية بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر. كما تندرج هذه المبادرة في سياق الدعم اللوجيستي والإنساني من جانب المغرب لغينيا بيساو، وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة والتضامن العريقة القائمة مع هذا البلد.

وكانت العلاقات بين البلدين عرفت زخما خاصا بفضل الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس، في ماي 2015، لغينيا بيساو. كما كان ملك المغرب، الذي جعل من هذه الزيارة إشارة للتضامن الإفريقي وللتعاون "جنوب-جنوب"، زار بهذه المناسبة المستشفى الميداني المغربي، الذي أقامته القوات المسلحة الملكية في بيساو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.