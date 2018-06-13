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كُتّاب وآراء
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كوت ديفوار تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:40
تحتفل كوت ديفوار، الخميس، بأول أيام عيد الفطر، حسب ما أعلن المجلس الأعلى للأئمة ومجلس الأئمة السنة مساء الأربعاء.
وكان شهر رمضان الابرك بدأ في كوت ديفوار يوم 16 ماي المنصرم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مليكة الخميس 14 يونيو 2018 - 00:09
عيدكم مبارك سعيد للشعب كوديفوار أعاده الله عليكم باليمن والبركات وكل عام وانتم بالف خير. ومن هدا المنبر نشكركم على تصويتكم على الملف المغربي
2 - مغربي قح الخميس 14 يونيو 2018 - 00:11
جميل جذا المهيم معيدوش مع السعودية . عيد مبارك لجميع الشعوب المسلمة
3 - المغرب الشرقي الخميس 14 يونيو 2018 - 00:26
فكروني بالقدافي... ماشي بعيد نعيدو بالجمعة لله يدخل عليكم العيد اخوتي لمغاربة بالفرح و السرور يبعد علينا ولاد لحرام من المحيط إلى الخليج. إن شاء الله يفرحنا المنتخب الوطني يا ربي
4 - أبو خليل الخميس 14 يونيو 2018 - 01:08
من المستحيل أن يكون الهلال قد شوهد يومه الأربعاء في أي بقعة من العالم.
العيد يوم الجمعة وليس الخميس باستثناء بعض دول الشرق الأقصى التي سيكون فيها العيد يوم السبت...
عيدك مبارك سعيد للجميع
العيد يوم الجمعة وليس الخميس باستثناء بعض دول الشرق الأقصى التي سيكون فيها العيد يوم السبت...
عيدك مبارك سعيد للجميع
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