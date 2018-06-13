كوت ديفوار تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

هسبريس - و.م.ع

تحتفل كوت ديفوار، الخميس، بأول أيام عيد الفطر، حسب ما أعلن المجلس الأعلى للأئمة ومجلس الأئمة السنة مساء الأربعاء.

وكان شهر رمضان الابرك بدأ في كوت ديفوار يوم 16 ماي المنصرم.