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روسيا: لا علاقة للمونديال بخفض التصعيد بسوريا
الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:50
قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن تأييد موسكو لخفض التصعيد في سوريا ليس مرتبطا بشكل خاص بكأس العالم الذي تستضيفه روسيا، وإنه أمر طالما نادت به بلاده.
جاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال في مؤتمر، عبر الهاتف، بشأن تقرير بثه الإعلام الإسرائيلي يقول إن "روسيا طلبت من إسرائيل، بمعية أطراف أخرى في الصراع السوري، وقف القتال خلال كأس العالم".
وقال بيسكوف: "إنها سياسة روسيا الدائمة أن تدعو الدول لتبني موقف متوازن ومنع أي أعمال قد تؤدي إلى تفجر عواقب وخيمة وزعزعة وضع هش بالفعل".