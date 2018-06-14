جوبا تتهم الخرطوم بالاستيلاء على أراض حدودية

هسبريس - متابعة

استنكر حاكم ولاية لول الواقعة أقصى شمال غربي دولة جنوب السودان، رزق زكريا، ما أسماه محاولات الحكومة السودانية للاستيلاء علي مناطق كافياكينجي، حفرة النحاس والردوم الواقعة في المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين والمتنازع عليها بينهما، مبينا أن حكومته ستقوم بتصعيد هذا الملف للاتحاد الافريقي عبر القنوات الرسمية.

وقال زكريا في تصريحات لمراسل (إفي) "اننا في حكومة ولاية لول نستنكر بشدة الخطوات التي تقوم بها دولة السودان للاستيلاء علي تلك المناطق التابعة لولاية لول بجنوب السودان من خلال منح السكان المقيمين عليها الجنسية السودانية، سنقوم بتصعيد هذا الملف".

وأشار حاكم ولاية لول إلي أن حكومته ستقوم "بتسجيل اعتراض رسمي للاتحاد الافريقي حول هذا الامر".

وكان البرلمان السوداني في الخرطوم قد أجاز مطلع هذا الاسبوع مشروع قانون الجنسية لسنة 2018 ، والذي اشار إلي أن المناطق الثلاثة تعتبر أراض سودانية تستوطنها قبائل الكريش، الكارا والسارا، التي يعتبرها القانون غير سودانية ، وبرر المشروع منح الجنسية السودانية لتلك القبائل تخوفا من فقدان السودان لتلك الأراضي.

وتعتبر المناطق الثلاثة غنية بالمعادن والتي تقع ضمن المناطق المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ولم تحقق لجنة الحدود المشتركة بين البلدين اي تقدم في شان ترسيم الحدود وتحديد تبعية المناطق المتنازع عليها منذ ان تم تكوينها من قبل الاتحاد الافريقي بعد انفصال دولة جنوب السودان في عام 2011.

وتدور في دولة جنوب السودان حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدا قبليا، وخلفت قرابة عشرة آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشريدن، ولم يفلح اتفاق 2015 في إنهائها.