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الرئيسية | خارج الحدود | ملك الأردن يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

ملك الأردن يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

ملك الأردن يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة
هسبريس - رويترز
الخميس 14 يونيو 2018 - 11:40

أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي والذي تم تكليفه بمراجعة مشروع قانون ضريبي مثير للجدل بعد احتجاجات واسعة النطاق على إجراءات التقشف التي ينصح بها صندوق النقد الدولي.

وكان الملك كلف الرزاز، وهو خريج جامعة هارفارد، الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لهاني الملقي لتهدئة الغضب الشعبي الذي أدى إلى تفجر بعض من أكبر الاحتجاجات التي شهدها الأردن منذ سنوات.

وشارك آلاف الأردنيين في احتجاجات في عمان وفي عدة مدن أخرى في وقت سابق هذا الشهر على سلسلة من زيادات الضرائب منذ بداية العام. ودعا المحتجون إلى إقالة الحكومة وإلغاء مشروع قانون للضرائب قالت نقابات عمالية وجماعات مجتمع مدني إنه سيزيد الفقر والبطالة.

وأظهرت نسخة من المرسوم الملكي أن حكومة الرزاز المؤلفة من 28 وزيرا يهيمن عليها خليط من السياسيين المحافظين والتكنوقراط ممن شغلوا مناصب في حكومات سابقة ومن بينهم سبع نساء.

وقالت مصادر رسمية إن من المتوقع أن تحافظ الحكومة الجديدة على التأييد التقليدي لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة وتواصل الإصلاحات التي تجري بتوجيه من صندوق النقد الدولي.

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