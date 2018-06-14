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الرئيسية | خارج الحدود | السيسي يعين وزيرين جديدين في الدفاع والداخلية

السيسي يعين وزيرين جديدين في الدفاع والداخلية

السيسي يعين وزيرين جديدين في الدفاع والداخلية
هسبريس - رويترز
الخميس 14 يونيو 2018 - 12:45

عينت مصر اليوم الخميس وزيرين جديدين للدفاع والداخلية ضمن حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان السابق.

وأدى الفريق محمد أحمد زكي، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري، اليمين الدستورية وزيرا للدفاع خلفا للفريق أول صدقي صبحي.

وكان صبحي يشغل منصب وزير الدفاع منذ مارس 2014 عندما استقال الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنصب ليترشح للرئاسة. وكان صبحي أيضا رئيسا لأركان القوات المسلحة عندما أعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه.

وتضمنت الحكومة الجديدة تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، وزيرا جديدا للداخلية خلفا للواء مجدي عبد الغفار.

وتكافح مصر للقضاء على خطر المتشددين الذين يتمركزون في شمال شبه جزيرة سيناء وقتلوا المئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات على مدى السنوات الأخيرة.

وعرض التلفزيون الرسمي المصري لقطات لزكي وتوفيق وهما يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس مع بقية وزراء الحكومة الجديدة التي تأتي في مستهل الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.

واستقالت الحكومة السابقة برئاسة شريف اسماعيل في وقت سابق هذا الشهر، في إجراء روتيني بعد اداء السيسي اليمين الدستورية لولايته الثانية.

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