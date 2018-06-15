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الرئيسية | خارج الحدود | انخفاض في طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة

انخفاض في طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة

انخفاض في طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة
هسبريس - رويترز
الجمعة 15 يونيو 2018 - 00:40

انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وتراجع عدد الأمريكيين المسجلين على قوائم العاطلين إلى أدنى مستوياته في نحو 44 عاما ونصف العام، مما يشير إلى تحسن سريع في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 218 ألفا للأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو. ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا زيادة الطلبات إلى 224 ألف طلب الأسبوع الماضي. وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل، 1250 طلبا إلى 224 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.

ويبدو أن سوق العمل قد بلغت حد التوظيف الكامل أو قريبا منه، مع تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 18 عاما عند 3.8 بالمئة.

ونزل معدل البطالة 0.3 نقطة مئوية هذا العام، وهو قريب من المستوى الذي يتوقعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بنهاية العام الحالي والبالغ 3.6 بالمئة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وتوقع رفعها مرتين أخريين في النصف الثاني من 2018. وقال البنك إن سوق العمل "واصلت التحسن" وأن مكاسب الوظائف "قوية".

وأظهر تقرير إعانة البطالة أيضا أن عدد من استمروا في تلقي الإعانة بعد الاسبوع الأول انخفض 49 ألفا إلى 1.70 مليون في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1973.

وتراجع متوسط ما يعرف باسم الطلبات المستمرة 3750 إلى 1.73 مليون، وهو أيضا أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 1973.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Free Man الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:01
امريكا عندها اوبر و لديها المكننة في جميع المجالات و الالة تعوض الانسان في كثير من الوظائف و العالم كله يبيع في سوقها عن طريق الاستيراد.
و لم يأتي احد ليقول ان ذلك يؤدي الى اقفال المصانع و المعامل و تشريد العمال و تشريد اصحاب سيارات الاجرة.
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3
2 - maroc الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:08
بخصوص علاقتنا بدول الخليج يجب 1-سحب القوات المغربية من هناك 2- لابد من "تبريد العلاقة" أي التبادل الزيارات بدون قطع العلاقات أتمنى الا يتم دعوة سفراء الخليج إلى أي نشاط 3 - عدم إقامة أي زيارة رسمية لهدف الدول4- اعتقال أي مواطن خليجي مخالف لقوانين المغرب5 - القمم العربية من طرف سفير أو عامل وزير6-وضع شروط صارمة للتطبيع 1 - إقالة أو محاكمة ال الشيخ2 -تقديم مبلغ مالي ضخم70 مليار دولار مثل هبات المصرية ودعم سنوي لايقل عن 3مليارات واعتضار رسمي
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1
3 - From Boston الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:21
Jobs are everywhere but we cant find any. It's only for americans. There is a lot of racisme in Boston.
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-5
4 - الصح والمتانة الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:32
انخفاض مستوى البطالة بامريكا وارتفاعها بالمغرب وحق الله رحنا درنا المديتي بقوة لجلوس لا خدمة لا ردمة حتى من زواج حيدناه من بالنا نفوتو الحياة عزاب احياء اموات زومبي ولدنا اموات وسنبعث اموات
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