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كُتّاب وآراء
السعودية تعترض صاروخا باليستيا لجماعة الحوثي
أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت، اليوم الخميس، صاروخا باليستيا أطلق من الأراضي اليمنية في اتجاه مدينة "خميس مشيط" جنوب غرب المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي قوله، في بيان، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية التابعة لإيران من محافظة صعدة اليمنية في اتجاه مدينة خميس مشيط".
وأضاف المتحدث أن عملية اعتراض الصاروخ، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية، لم تسفر عن حدوث أي إصابات.
وأكد المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين 2216 و2231 وذلك بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".