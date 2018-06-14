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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعترض صاروخا باليستيا لجماعة الحوثي

السعودية تعترض صاروخا باليستيا لجماعة الحوثي

السعودية تعترض صاروخا باليستيا لجماعة الحوثي
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 14 يونيو 2018 - 16:21

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت، اليوم الخميس، صاروخا باليستيا أطلق من الأراضي اليمنية في اتجاه مدينة "خميس مشيط" جنوب غرب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي قوله، في بيان، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية التابعة لإيران من محافظة صعدة اليمنية في اتجاه مدينة خميس مشيط".

وأضاف المتحدث أن عملية اعتراض الصاروخ، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية، لم تسفر عن حدوث أي إصابات.

وأكد المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين 2216 و2231 وذلك بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - علاء الدين الخميس 14 يونيو 2018 - 16:27
على المغرب ان ينسحب من هذا التكتل الظالم على اليمن كما فعلت قطر فالسعودية ينطبق عليها مقولة اسد عليا وفي الحرب نعامة
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2 - غاضب الخميس 14 يونيو 2018 - 16:39
على المغرب سحب قواته وقطع صلته بالتحالف العربي ولقد صدق الشاعر حين قال: ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصداقة ما يضر ويؤلم.
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3
3 - مغربي يحب وطنه الخميس 14 يونيو 2018 - 16:47
اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين يارب واحفظ لنا الكعبة ياربي يامولانا يا كريم الله يهدي المسلمين و عيدكم مبارك سعيد وحفظ الله المغرب من كل سوء وياربي يا الله يا ذا الجلال و الاكرام تحفظ كل شبر من المغرب وتهدي الشعب المغربي و كل المسلمين ياربي قوي ايماننا بك وابعد عنا الفتن و احفظ كل الامة الاسلامية عيدكم مبارك سعيد يا امة محمد عليه الصلاة و السلام و خاصة على خوتي المغاربة الكبار و الصغار و السلام عليكم
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