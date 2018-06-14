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كُتّاب وآراء
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عيد الفطر يحل غدا الجمعة بالإمارات والسعودية
الخميس 14 يونيو 2018 - 17:25
أعلنت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أن عيد الفطر يحل بهما غدا الجمعة، وأن شهر رمضان قد اقتصر على 29 يوما فيهما.
وأضافت السلطات الإماراتية ونظيرتها السعودية، من خلال إعلانين منفصلين، أن رؤية الهلال قد ثبتت، وبالتالي تكون غرة شوال غدا، الموافق 15 يونيو 2018.
جدير بالذكر أن دولا عديدة، من بينها المملكة المغربية، تعمل على مراقبة "هلال العيد" بعد مغيب شمس هذا النهار؛ 29 رمضان الجاري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
2 - عيد سعيد الخميس 14 يونيو 2018 - 17:40
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال و الله يحيينا للعام الجاي. عيد مبارك سعيد للمسلمين والمسلمات اجمعين
3 - wood الخميس 14 يونيو 2018 - 17:41
عيد مبارك سعيد لكافة صحفيي و اطر جريدة هسبريس و جميع العاملين فيها . و عيد مبارك لكل المغاربة و جميع قراء هسبريس و مزيدا من التألق !!!
4 - شحطنا نهار فأول رمضان الخميس 14 يونيو 2018 - 17:45
حتا حنا غدين نعيدو غدا حيت كلينا نهار فأول رمضان
تعليق غير لائق
-10
5 - محمد الخميس 14 يونيو 2018 - 17:46
وي داكشي ليكاين اخويا حيت ميمكنش بدينا رمضان فنهار الاول فحال فحال انعيد معا هادي معمرها كانت فتاريخ كرة ارضية حيت هما سابقينا بنهار سبب البعد مسافة لان قمر ميمكنش ايبان ليهم وحنى كذلك فنفس وقت مرة في شهرين
7 - محمد بوعناية الخميس 14 يونيو 2018 - 17:49
أعلنته قطر قبلهم
حسب مراقبتي للهلال حيث طلع في السابع والعشرين على الساعة 4 ودقيقة اما في الثامن والعشرين ام اشهاهده إطلاقا وهذا يعتي أنه سيقتصر على 29 والله اعلم
حسب مراقبتي للهلال حيث طلع في السابع والعشرين على الساعة 4 ودقيقة اما في الثامن والعشرين ام اشهاهده إطلاقا وهذا يعتي أنه سيقتصر على 29 والله اعلم
8 - oujdiii de Belgique الخميس 14 يونيو 2018 - 17:49
bonne fête pour tt les musulman inchallah
9 - مغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:50
عيد مبارك سعيد على الجميع المغاربة اينما تواجدو و على الشعوب الشقيقة و الصديقة و كل العام و الجميع بخير .
12 - عيد الفطر السعيد الخميس 14 يونيو 2018 - 18:00
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال وكل عام وانتم بالف خير
13 - Rachid الخميس 14 يونيو 2018 - 18:03
على هما كانو صيمين بعد باش اعيدو .عيد مبارك سعيد لكل المغاربة و للأمة العربية والمسلمة
14 - Adellah الخميس 14 يونيو 2018 - 18:09
نتقدم لاطر وصحفي جريدة هسبريس باحر التهاني بحلول عيد الفطر السعيد
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