عيد الفطر يحل غدا الجمعة بالإمارات والسعودية

هسبريس من الرباط

أعلنت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أن عيد الفطر يحل بهما غدا الجمعة، وأن شهر رمضان قد اقتصر على 29 يوما فيهما.

وأضافت السلطات الإماراتية ونظيرتها السعودية، من خلال إعلانين منفصلين، أن رؤية الهلال قد ثبتت، وبالتالي تكون غرة شوال غدا، الموافق 15 يونيو 2018.

جدير بالذكر أن دولا عديدة، من بينها المملكة المغربية، تعمل على مراقبة "هلال العيد" بعد مغيب شمس هذا النهار؛ 29 رمضان الجاري.