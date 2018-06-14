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كُتّاب وآراء
عيد الفطر يصل البحرين وعُمان وقطر والأردن
أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وكذلك الأمر في سلطنة عُمان وفق ما أعلنته سلطات مسقط بعد ثبوت رؤية الهلال.
أما لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية فقد كشفت أن يوم غد الجمعة هو اول أيام عيد الفطر المبارك في قطر.
كما أعلن الأردن أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المفتي العام للمملكة، محمد الخلايلة، أن غرة شهر شوال تحل غدا.
جدير بالذكر أن عيد الفطر يحل غدا الجمعة، أيضا، بكل من السعودية والإمارات والكويت وماليزيا وأندونيسيا، وسلطنة بروناي واليابان وسنغافورة وفرنسا وأمريكا وتركيا، بينما تواصل باقي البلدان تحري هلال شوال.