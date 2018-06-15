متقاعدون يحتجون ضد زيادات ماكرون الضريبية

هسبريس - رويترز

احتشد متقاعدون في باريس أمس الخميس (14 يونيو حزيران) للاحتجاج ضد زيادات ضريبية طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون قائلين إن القيمة الحقيقية لدخولهم تتضرر بشدة.

وفي ثالث احتجاج من نوعه منذ انتخاب ماكرون، سار عدة آلاف من المتقاعدين في وسط باريس للاحتجاج على زيادة بنسبة 1.7 بالمائة في ضريبة الدخل المستخدم لتمويل مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وتراوح عدد المشاركين في المظاهرة بين 2300 بحسب تقديرات الشرطة و 10 آلاف محتج وفق تقديرات منظمي الاحتجاج.