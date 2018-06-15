أفغانستان تؤكد مقتل زعيم حركة طالبان باكستان

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم مقتل زعيم حركة طالبان باكستان، الملا فضل الله في قصف أمريكي أمس الخميس على ولاية كونار شرقي أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، محمد ردمانش، أن فضل الله "قتل يوم الخميس في تمام الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي (04:30 بتوقيت غرينتش)، جراء قصف للقوات الأمريكية على ما يسمى بخط ديورند (الحدود الأفغانية الباكستانية)، في منطقة ماراوار في كونار". وقال رادمنيش "لقد أصيب أثناء استقلاله سيارة، وقُتل".

ويترأس فضل الله، الذي تنسب إليه محاولة اغتيال مالالا يوسف، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2014 ، وكذلك مقتل 132 طالبا في مدرسة في باكستان، جماعة "تحريك طالبان باكستان" منذ عام 2013.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، لا تزال التحقيقات جارية للتأكد من وقوع مزيد من القتلى جراء القصف الأمريكي، الذي تم بالتعاون مع الجيش الأفغاني.

وأكد المتحدث باسم القوات الأمريكية المنتشرة في أفغانستان، مارتن أودونيل، لـ(إفي) على أن الولايات المتحدة نفذت قصف ضد "قيادي مهم لتنظيم إرهابي" في "ولاية كونار، بالقرب من الحدود بين أفغانستان وباكستان". ومع ذلك، لم يؤكد وفاة زعيم المتمردين أو هويته.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشاع فيها مقتل الملا فضل الله، الذي خلف الملا حكيم الله محسود -بعد وفاته في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار- في قيادة طالبان باكستان عام 2013.