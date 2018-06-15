24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3316:1319:4421:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. حناء العيد تنعش نشاط "نقاشات سيدي لغليمي" (5.00)

  2. المزالق الإعلامية في قضية الصحافي توفيق بوعشرين (5.00)

  3. نقابة تطالب بإقالة الحكومة ورفع "السميك" إلى 4000 درهم (5.00)

  4. أنماط تغلغل "الوهابية" في المملكة .. سلفية مغربية وتدين مشرقي (5.00)

  5. "التصويت السعودي" يدفع المغرب إلى مقاطعة اجتماع في جدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | شرطي ألماني يطلق النار على مهاجر سوري

شرطي ألماني يطلق النار على مهاجر سوري

شرطي ألماني يطلق النار على مهاجر سوري
هسبريس - متابعة
الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:14

أطلق أحد رجال الشرطة الألمانية في مدينة كوبلنتس النار على طالب لجوء سوري وأصابه إصابة بالغة بعد أن قام الشخص السورى بمهاجمة الشرطى.

وأوضح الادعاء العام أنه جرى استدعاء رجل الشرطة في ساعة مبكرة من مساء أمس إلى مركز لإقامة المتقدمين بطلبات اللجوء بعد أن تسبب شخص سوري، 27 عاما، في تكدير السلم بالمركز.

وأصبحت حالة طالب اللجوء السوري صباح اليوم حرجة بعد أن تبينت إصابته أسفل البطن، ولم يكن قادرا على الاستجواب، بحسب أقوال الادعاء الألماني.

وقد حرك الادعاء العام دعوى تحقيق ضد طالب اللجوء السوري بتهمة الشروع في القتل.

وأضاف الادعاء العام الألماني أنه يجري تحقيقا أيضا ضد الشرطي الذي أطلق النار بسبب الاشتباه المبدئي في ارتكابه اعتداء بدنيا جسيما على طالب اللجوء السوري. ويتم التحقق حاليا مما إذا كان الشرطي في حالة دفاع عن النفس أم لا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.