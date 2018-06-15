شرطي ألماني يطلق النار على مهاجر سوري

هسبريس - متابعة

أطلق أحد رجال الشرطة الألمانية في مدينة كوبلنتس النار على طالب لجوء سوري وأصابه إصابة بالغة بعد أن قام الشخص السورى بمهاجمة الشرطى.

وأوضح الادعاء العام أنه جرى استدعاء رجل الشرطة في ساعة مبكرة من مساء أمس إلى مركز لإقامة المتقدمين بطلبات اللجوء بعد أن تسبب شخص سوري، 27 عاما، في تكدير السلم بالمركز.

وأصبحت حالة طالب اللجوء السوري صباح اليوم حرجة بعد أن تبينت إصابته أسفل البطن، ولم يكن قادرا على الاستجواب، بحسب أقوال الادعاء الألماني.

وقد حرك الادعاء العام دعوى تحقيق ضد طالب اللجوء السوري بتهمة الشروع في القتل.

وأضاف الادعاء العام الألماني أنه يجري تحقيقا أيضا ضد الشرطي الذي أطلق النار بسبب الاشتباه المبدئي في ارتكابه اعتداء بدنيا جسيما على طالب اللجوء السوري. ويتم التحقق حاليا مما إذا كان الشرطي في حالة دفاع عن النفس أم لا.