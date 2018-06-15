سلطات أوكرانيا تأمر بحجب 180 موقع روسي

هسبريس - د.ب.أ

أرسل جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" قائمة لمزودي خدمات الإنترنت تضم 180 موقعا روسيا أو مواليا لها وأمر بحجبها، وفقا لتقارير وسائل إعلام أوكرانية.

وتضم القائمة السوداء مؤسسات إخبارية مثل "روسيا سيجودنيا" الشركة الأم لـ "روسيا اليوم" وغيرها من وسائل الإعلام، بالإضافة إلى مواقع الانفصاليين في شرق أوكرانيا والسلطات في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وقالت التقارير إنه تم أيضا الأمر بحجب خدمة روسية للسداد الالكتروني.

وكان جهاز الأمن الأكراني قد تلقى طلبا بوضع القائمة من قبل مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا الشهر الماضي.

و قد تم حجب الشبكات الاجتماعية ومحركات البحث وشركات البريد الإلكتروني الروسية في أوكرانيا العام الماضي، على الرغم من أن العديد من الأوكرانيين يستخدمون حلولا مثل الشبكات الخاصة الافتراضية لتفادي حجب المواقع.

ويتم منع عرض الأفلام الروسية المنتجة منذ عام 2014 في أوكرانيا. كما تخضع الأفلام الروسية التي يعود تاريخها إلى عام 1991 للرقابة إذا صورت روسيا بشكل إيجابي.

ويخوض المتمردون الموالون لروسيا الذين يريدون انفصال الجزء الشرقي من أوكرانيا عن كييف وغالبيته من الناطقين بالروسية صراعا مع القوات الحكومية الأوكرانية منذ عام 2014.