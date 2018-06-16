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الرئيسية | خارج الحدود | إحصائية: المهاجرون يشكلون ربع سكان السويد

إحصائية: المهاجرون يشكلون ربع سكان السويد

إحصائية: المهاجرون يشكلون ربع سكان السويد
هسبريس - متابعة
السبت 16 يونيو 2018 - 05:02

أظهرت إحصائية، أن عدد الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة في السويد، بلغ مليونين و400 ألف شخص.

وبحسب إحصائية أجرتها مؤسسة الإحصاء الحكومية في السويد، فإن نسبة المهاجرين يشكلون 24 في المئة من سكان السويد الذي يضم حوالي 10 ملايين شخص.

من جهة أخرى، أظهرت أرقام مكتب المهاجرين السويدي، أن مليون و64 ألف و42 من أصل مليونين و400 ألف مهاجر، يمتلكون الجنسية السويدية.

واستقبلت السويد العام الماضي، 69 ألف لاجئ من 160 بلدا، تصدرهم السوريون بـ4 آلاف و106 أشخاص.

وبحسب المصدر نفسه، حصل ألف و212 مواطناً تركياً على الجنسية السويدية، العام الماضي.

يُشار إلى أنه يحق للمقيمين في السويد بتأشيرة سكن أو عمل، الحصول على الجنسية السويدية بعد مرور 5 أعوام على دخولهم البلاد، فيما يحق للمتزوجين من جنسية سويدية، الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات من زواجهم.

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