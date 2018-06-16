سلطات بريطانيا تستأنف منح الأتراك إقامات دائمة

هسبريس - متابعة

قررت السلطات البريطانية، أمس الجمعة، استئنافها منح المواطنين الأتراك إقامات دائمة على أراضيها، بعد نحو ثلاثة شهور على تعليق العمل بهذا الإجراء.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية البريطانية، حول التعديلات الجديدة بشأن منح المواطنين الأتراك الراغبين بتأسيس شركات في المملكة المتحدة أو العمل فيها.

وبحسب التعديلات الجديدة، فإن المواطنين الأتراك الحاصلين على تأشيرات دخول لبريطانيا وفق اتفاقية الشراكة مع المجموعة الأوروبية (ECAA) أو ما تعرف باتفاقية أنقرة، سيتمكنون من التقديم للحصول على إقامات دائمة بالمملكة شرط بقائهم فيها 5 سنوات دون انقطاع أو العمل فيها طيلة هذه المدة.

وبحسب الإجراءات السابقة، كان المواطنون الأتراك يحصلون على إقامات دائمة في بريطانيا بعد إتمام عامهم الرابع فيها.

وفي وقت سابق من مارس الماضي، علقت الداخلية البريطانية العمل بمنح تأشيرات دائمة للمواطنين الأتراك على خلفية قرار أصدرته محكمة محلية بهذا الخصوص.

وأكدت وزارة الداخلية آنذاك، أنها تعمل على إصدار فئة جديدة من التأشيرات للأتراك الذين يؤسسون عملهم الخاص بالمملكة المتحدة، تمهيداً لمنحهم إقامات دائمة بالبلاد.

وتقدمت تركيا بطلب لدى الاتحاد الأوروبي (المجموعة الاقتصادية الأوربية سابقا) في العام 1959، لمنح مواطنيها تأشيرات دخول إلى الدول الأعضاء فيه، ووقعت اتفاقاً بهذا الخصوص عام 1963.

وبموجب الاتفاق كان المواطنون الأتراك يحصلون على حق تمديد إقاماتهم لمدة 3 سنوات في بريطانيا بعد حصولهم على إقامة لعام واحد فيها، بالإضافة إلى الحصول على إقامات دائمة بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات.