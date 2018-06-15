24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:13
|12:33
|16:13
|19:45
|21:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات لقاء المغرب إيران
- هذه طقوس وعادات أهل سوس في "العيد الصغير"
- عيون الماء .. على سبيل خلاصات أولية لسلسلة هذه الحلقات الرمضانية
- حناء العيد تنعش نشاط "نقاشات سيدي لغليمي"
- شذرات من ذاكرة صحافي .. أنشودة فرحٍ بالعيد
نقابة تطالب بإقالة الحكومة ورفع "السميك" إلى 4000 درهم (5.00)
الخماسية الروسية في مرمى السعودية تثير سخرية معلقين مغاربة (5.00)
- "مونديال 2018 .. إيران تعاقب "أسود الأطلس" بـ"نيران صديقة" - (426)
- هكذا دفع المنتخب المغربي ثمن الفرص الضائعة أمام نظيره الإيراني - (229)
- بوحدوز: أنا "الغبي" .. وأعتذر للشعب المغربي - (185)
- هكذا وقع "الملف المغربي" ضحية طموحات ولي العهد السعودي - (112)
- الخماسية الروسية في مرمى السعودية تثير سخرية معلقين مغاربة - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مهاجرون يحاولون خداع الأمن أثناء مباراة الأسود
حاول قارب يقل مهاجرين ينحدرون من منطقة جنوب الصحراء اليوم الجمعة خداع قوات الأمن المغربية في أحد الشواطئ بخليج مدينة طنجة بالتحرك نحو البحر في اتجاه إسبانيا أثناء انشغال ارجال السلطة بمتابعة المواجهة بين المغرب وإيران ضمن منافسات كأس العالم.
وفي تصريحات لـ(إفي)، قالت مصادر أمنية إن المحاولة تعرضت للإحباط بواسطة حراس أمن محليين في منطقة خليج مدينة طنجة، الذين احتاجوا لاحقا مساعدة الشرطة من أجل السيطرة على الوضع.
وتتجه قوارب الهجرة غير الشرعية بشكل معتاد إلى البحر خلال الليل إلا أن المهاجرين اختارو اليوم التحرك مبكرا بالتزامن مع المباراة التي انتهت بهدف نظيف لصالح منتخب إيران.
وتخوض المغرب وإيران منافسات المونديال ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا إسبانيا والبرتغال.