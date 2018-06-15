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الرئيسية | خارج الحدود | مهاجرون يحاولون خداع الأمن أثناء مباراة الأسود

مهاجرون يحاولون خداع الأمن أثناء مباراة الأسود

مهاجرون يحاولون خداع الأمن أثناء مباراة الأسود
هسبورت - إفي
الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:55

حاول قارب يقل مهاجرين ينحدرون من منطقة جنوب الصحراء اليوم الجمعة خداع قوات الأمن المغربية في أحد الشواطئ بخليج مدينة طنجة بالتحرك نحو البحر في اتجاه إسبانيا أثناء انشغال ارجال السلطة بمتابعة المواجهة بين المغرب وإيران ضمن منافسات كأس العالم.

وفي تصريحات لـ(إفي)، قالت مصادر أمنية إن المحاولة تعرضت للإحباط بواسطة حراس أمن محليين في منطقة خليج مدينة طنجة، الذين احتاجوا لاحقا مساعدة الشرطة من أجل السيطرة على الوضع.

وتتجه قوارب الهجرة غير الشرعية بشكل معتاد إلى البحر خلال الليل إلا أن المهاجرين اختارو اليوم التحرك مبكرا بالتزامن مع المباراة التي انتهت بهدف نظيف لصالح منتخب إيران.

وتخوض المغرب وإيران منافسات المونديال ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا إسبانيا والبرتغال.

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