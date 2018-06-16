"فضيحة" تسبب إقالة مسؤولة الهجرة في ألمانيا

هسبريس - متابعة

أقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، يوتا كورت، على خلفية فضيحة فساد في فرع المكتب بولاية بريمن، شمالي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب مساء الجمعة، إن "الوزير زيهوفر أبلغ رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، الأربعاء الماضي، بعزلها من منصبها".

وأشارت الوزارة في البيان، إلى أنه سيتم البت في تعيين خليفة لها قريباً.

وأضافت أن زيهوفر "لم يستبعد خلال الفترة الماضية أن يكون لقضية بريمن تأثير على الموظفين في مكتب الهجرة".

ويجرى الادعاء الألماني العام، منذ منتصف أبريل الماضي، تحقيقات مع 5 موظفين بفرع مكتب الهجرة في بريمن، بتهمة تلقي رشاوى ومنح اللجوء لأفراد بطرق مخالفة للقانون.

ويدور التحقيق حول منح اللجوء لـ1200 شخص لم يستوفوا الشروط في الفترة بين 2013 و2016.

ونتيجة لهذه التحقيقات، قررت الداخلية الألمانية إجراء مراجعات لـ18 ألف طلب لجوء تم البت فيها بفرع بريمن، كما علقت العمل بالفرع لحين انتهاء التحقيقات.

وتقود كورت (54 عاما) مكتب الهجرة منذ يناير 2017، وتعرضت لانتقادات كبيرة بعد الكشف عن قضية مكتب بريمن، بسبب تعاطيها البطيء والمتأخر مع الأزمة، رغم ما كشفته وسائل إعلام محلية عن تلقيها تقارير عن هذه "الفضيحة" قبل فترة من كشفها.