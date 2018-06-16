"الحدود الأمريكية" تفصل ألفي طفل عن آبائهم

هسبريس - د.ب.أ

قال مسؤولون أمريكيون إن عدد الأطفال الذين تعرضوا للانفصال عن والديهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك منذ تطبيق سياسة الهجرة الجديدة "عدم التسامح" أو "التسامح صفر" بلغ نحو ألفي طفل.

وذكر المسؤولون، الذين عقدوا اجتماعا عبر الهاتف للشكوى بشأن تقارير إخبارية عن الوضع في مراكز الاحتجاز، إن 1995 طفلا وصلوا مع 1940 شخصا بالغا عبروا الحدود بشكل غير قانوني في الفترة بين 19 أبريل و31 ماي.

وتتخذ الإدارة الأمريكية موقفا دفاعيا لسياستها الخاصة بـ "التسامح صفر" ، والتي تدعو إلى المقاضاة الفورية للبالغين، ما يؤدي إلى الانفصال.

وعلى الرغم من الانتقادات الحادة من المدافعين عن الهجرة والمنظمات الإنسانية، قال مسؤولو الإدارة إن الحكومة تتبع القانون فقط وتواجه زيادة في عدد العائلات التي تصل إلى الحدود.

وقال مسؤول في وزارة الامن الداخلي للصحفيين إن المسؤولين عن انفاذ القانون "لديهم خيار المقاضاة على الحدود.. أو ترك (المهاجرين) أحرارا دون مواجهة عواقب عملهم غير القانوني".

وقال المسؤول إن "قواعد السياسة العامة" هي عدم سجن الأطفال مع الآباء الذين يخالفون القانون.

وبدأت تقارير حول الوضع في المراكز تظهر هذا الأسبوع بعد أن تم السماح للصحفيين بالدخول إلى المرافق لأول مرة منذ تطبيق السياسة.

واشتكى المسؤولون يوم الجمعة من وجود أخطاء في الكثير من التقارير حول الأطفال الذين يتم احتجازهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد عبورهم بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة مع والديهم.

وقال مسؤول وزارة الأمن الوطني إن عددا من الأشياء قد تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح ، بما في ذلك إبعاد الأطفال الرضع عن أمهاتهم.

وتابع "هذه قضية عاطفية للغاية ورأينا أن العاطفة تتغلب على الحقائق."

وأوضح أن الأطفال يحصلون على التعليم والرعاية الصحية والغذاء والماء والتمارين في الهواء الطلق.

وأثارت تلك السياسة ردود فعل قوية من بعض أعضاء الكونجرس. وقالت رئيسة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه لا يوجد مبرر لتلك السياسة.

وقالت بيلوسي "كل شيء سياسي...إنه يستخدم الأطفال على الحدود حاليا لأغراض سياسية. إنه أمر مخجل".

وانتقد الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين في الكونجرس بسبب سياسة فصل الأطفال عن الآباء الذين يصلون إلى الحدود.

وقال: "أكره أن يتم أخذ الأطفال بعيدا.. يتعين على الديمقراطيين تغيير قانونهم. هذا هو قانونهم ".

وفي تغريدة قال إن الديمقراطيين "يتسببون في تفكيك العائلات عند الحدود بأجندتهم التشريعية الفظيعة والقاسية". وأضاف أن أي مشروع قانون للهجرة سيوقع عليه يجب أن يتضمن تمويلا كاملا للجدار الحدودي وأن يفي بمطالبه الأخرى المتعلقة بالهجرة.