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مصر ترفع أسعار "تعريفة الركوب" في وسائل النقل

مصر ترفع أسعار "تعريفة الركوب" في وسائل النقل
هسبريس - رويترز
الأحد 17 يونيو 2018 - 05:26

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس السبت، إن الزيادة في أسعار تعريفة ركوب سيارات "السيرفيس والتاكسي الجديدة" ستكون بين 10 و20 بالمئة بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

ورفعت مصر صباح أسعار الوقود بنسب بين 17.5 و66.6 بالمئة في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وأضاف مدبولي في بيان صحفي أنه سيتم "التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة".

وقال عدد من مراسلي رويترز في المحافظات أن الزيادات في أسعار تعريفة الركوب تجاوزت بالفعل 30 في المئة في عدد من وسائل النقل.

وعادة ما تكون أسعار المواصلات الأكثر إزعاجا للحكومة مع أي زيادات في أسعار المواد البترولية لعدم التمكن من السيطرة عليها.

وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد بضعة أيام من رفع أسعار الكهرباء والماء وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، مما يزيد العبء على كاهل المصريين.

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