السلطة الفلسطينية تربط بين السلام والالتزام بالشرعية

هسبريس - متابعة

أكدت الرئاسة الفلسطينية، السبت، أن صنع السلام يتطلب الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية قوله، في بيان، "إن المطلوب من الإدارة الأمريكية التوقف عن محاولات تجاوز الشرعية الفلسطينية"، مضيفا أن "صنع السلام يتطلب الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، لكي لا تخلد هذه الإدارة الصراع العربي-الإسرائيلي، وتعطي غطاء لمواجهة بلا نهاية".

وأكد أبو ردينة أن "الجولة الأمريكية التي بدأت في نيويورك والأمم المتحدة، والهادفة لتمرير خطة لا معنى لها، والبحث عن أفكار مبهمة لفصل غزة تحت شعارات إنسانية مقابل التنازل عن القدس ومقدساتها لن تحقق شيئا، دون الالتزام بالشرعية العربية الممثلة بقرارات القمم العربية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والشرعية الدولية، وفي الأساس منها موافقة الشعب الفلسطيني وتوقيع الرئيس، سيكون مصيرها الفشل الكامل الامر الذي سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار الاستراتيجي الاقليمي ويدفع المنطقة إلى المجهول".

وشدد المتحدث الفلسطيني على أن "الحديث عن جولة أمريكية جديدة لدول المنطقة بهدف بحث ما يسمي (صفقة القرن) أو أي مسميات أخرى، هي مضيعة للوقت وسيكون مصيرها الفشل، إذا استمرت بتجاوز الشرعية الفلسطينية المتمسكة بالثوابت المتفق عليها عربيا ودوليا".