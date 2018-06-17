الصين ترد على قرار أمريكا بفرض رسوم جمركية

هسبريس - إفي

أعلنت الحكومة الصينية، أمس السبت، أنها ستفرض رسوما جمركية جديدة بقيمة 50 مليار دولار على منتجات أمريكية، في إجراء يأتي ردا على القرار المماثل الذي صدر عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات البلد الآسيوي.

وقرر مجلس الدولة فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على 659 منتجا أمريكي، من بينها سيارات ومنتجات زراعية، وهما اثنان من أكثر القطاعات حساسية بالنسبة للولايات المتحدة.

ويأتي إعلان بكين الذي جاء في بيان صدر عن هيئة الجمارك، عقب ساعات من قرار البيت الأبيض بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الصينية بقيمة 50 مليار دولار تشمل التكنولوجيا الصناعية.

وأكدت وزارة التجارة الصينية الجمعة أنه على الرغم من أن بكين لا تريد حربا تجارية بين البلدين، سترد على الولايات المتحدة بطريقة حاسمة وفورية.

واعتبارا من السادس من يوليوز القادم، سيُفرض على 545 منتجا أمريكيا رسوم بقيمة 34 مليار دولار، من بينها منتجات زراعية، بينما سيبدأ تطبيق الرسوم على المنتجات الـ114 الباقية (معدات طبية ومنتجات كيماوية بين سلع أخرى) في تاريخ سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وجاء هذا القرار وفقا لقانون التجارة الخارجية للصين واللوائح الخاصة بحقوق التصدير والاستيراد، وكذلك وفقا "للمبادئ الأساسية للقوانين الدولية".

وبهذا، قوضت الدولتان الاتفاقيات الاقتصادية التي تم التوصل إليها وحالة الهدوء التي سادت خلال الأسابيع الأخيرة عقب مفاوضات بين البلدين.

ونددت هيئة الجمارك الصينية بأن "الإجراءات الأمريكية تنتهك القواعد الأساسية لمنظمة التجارة العمالية وتتعارض مع التفاهم الذي تم التوصل إليه في مداولات اقتصادية وتجارية ثنائية".